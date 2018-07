Додано: Сер 04 лип, 2018 18:48

freeze написав: mephala написав: не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому.

большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне. не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому.большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.



Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи.

Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями ))) Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи.Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))

Додам, що в "Епіцентрі" постачальник не міг швидко підняти ціну, реагуючи на курс (процедура "узгодження", наскільки пам'ятаю, - два місяці).

В різних "Ельдорадо" та "Фокстротах" ціни реагують на курс, з лагом (в бік зростання, звичайно, швидше) Додам, що в "Епіцентрі" постачальник не міг швидко підняти ціну, реагуючи на курс (процедура "узгодження", наскільки пам'ятаю, - два місяці).В різних "Ельдорадо" та "Фокстротах" ціни реагують на курс, з лагом (в бік зростання, звичайно, швидше)

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell