Товариство Ви куди подiлися? Таке враження ,що на гiлцI пишуть зараз тiльки тi хто пiдготовлений вже до стрибкiв курсу доляра, а де iншI ? Мабуть чекають строк закiнчення гривнiдепо, тому й мовчать .Сомик виходь пиши своi думки про укрiплення гривнI .
В контексте валютного рынка: подозреваю, что на курс национальной валюты влияет численность населения Украины, которая не задействована в производственном процессе, но нашёл только это: то что население Украины уменьшается никакая не трагедия, а естественный исторический процесс (возвращаемся к уровню 1951 года. прочтите, это действительно интересно http://countrymeters.info/ru/Ukraine