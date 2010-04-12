Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:55
Товариство Ви куди подiлися? Таке враження ,що на гiлцI пишуть зараз тiльки тi хто пiдготовлений вже до стрибкiв курсу доляра, а де iншI ? Мабуть чекають строк закiнчення гривнiдепо, тому й мовчать .Сомик виходь пиши своi думки про укрiплення гривнI .
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:01
чуть на хлебушек взял по 26.28
Diman
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:05
Перес де Куэльяр написав:
Товариство Ви куди подiлися?
Всі в шоці,які сни можуть снитись.
Тому нікого й немає - всі переосмислюють написане Олександром Григоровичем.
https://svadbavo.ru/photos/uploads/arti ... /284_4.jpg
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tea
в Сер 04 лип, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:07
Diman написав:
чуть на хлебушек взял по 26.28
Трохи сплутали , мабуть в матрасик ,а на «хлебушек» здають зелень.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:23
Перес де Куэльяр написав:
Товариство Ви куди подiлися?
... ще трохи і підуть до школи
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44
В контексте валютного рынка: то что население Украины уменьшается никакая не трагедия, а естественный исторический процесс (возвращаемся к уровню 1951 года.
прочтите, это действительно интересно
http://countrymeters.info/ru/Ukraine
Yuri_61
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