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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5338533953405341

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:55

Товариство Ви куди подiлися? Таке враження ,що на гiлцI пишуть зараз тiльки тi хто пiдготовлений вже до стрибкiв курсу доляра, а де iншI ? Мабуть чекають строк закiнчення гривнiдепо, тому й мовчать .Сомик виходь пиши своi думки про укрiплення гривнI .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:01

Re: Валютный рынок в контексте

чуть на хлебушек взял по 26.28
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:05

  Перес де Куэльяр написав:Товариство Ви куди подiлися?

Всі в шоці,які сни можуть снитись. :shock:
Тому нікого й немає - всі переосмислюють написане Олександром Григоровичем.

https://svadbavo.ru/photos/uploads/arti ... /284_4.jpg
Востаннє редагувалось tea в Сер 04 лип, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:07

  Diman написав:чуть на хлебушек взял по 26.28

Трохи сплутали , мабуть в матрасик ,а на «хлебушек» здають зелень.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Товариство Ви куди подiлися?

... ще трохи і підуть до школи :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

В контексте валютного рынка: то что население Украины уменьшается никакая не трагедия, а естественный исторический процесс (возвращаемся к уровню 1951 года.
прочтите, это действительно интересно
http://countrymeters.info/ru/Ukraine
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Yuri_61
 
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