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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5339534053415342>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:01

Re: Валютный рынок в контексте

чуть на хлебушек взял по 26.28
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:07

  Diman написав:чуть на хлебушек взял по 26.28

Трохи сплутали , мабуть в матрасик ,а на «хлебушек» здають зелень.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

В контексте валютного рынка:
то что население Украины уменьшается никакая не трагедия, а естественный исторический процесс (возвращаемся к уровню 1951 года.
http://countrymeters.info/ru/Ukraine
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 22:57, всього редагувалось 10 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:53

Хтось з шановного товариства візьметься порахувати скільки валюти зайде в державу на вибори? На мітинги, агітки, журнашлюх, тітушок? Як це вплине на курс?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:54

  Diman написав:чуть на хлебушек взял по 26.28

На хлебушек обычно сдают :D
Р.S о, незаметил аналогичного ответа от шановного Гуру.
Востаннє редагувалось сірий в Сер 04 лип, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:59

  kotyk222 написав:Хтось з шановного товариства візьметься порахувати скільки валюти зайде в державу на вибори? На мітинги, агітки, журнашлюх, тітушок? Як це вплине на курс?


должна уже зайти, так каклетом этого года в обменках банках почти всегда есть баксы, чего не было подряд несколько лет. Лютая пустота в в прошлые года была. Так что баксы на выборы зашли (номера баксов подряд)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:17

  Tolevas написав:
  холява написав:
  Tolevas написав: правильно знак вопрос не поставили, в риторических вопросах можно не ставить


Добрый Вечер .
Я рад , что Вы так уверенно комментируете и ДС и Доллярчика ...да и других.
Буду рад прочитать Ваш прогноз по ситуации с парой евро/доллар.
Насколько я понял , Вы его уже наперед знаете , лет на 5 .
Так что ПРОШУ.


Ваш сарказм не к месту, я-то как раз не даю таких уверенных прогнозов, как паритет к новому 2018-му году. Именно потому, что не знаю, как поведет себя пара. Ну и не сажусь в лужу при этом. И поверившие мне не делают необдуманных обменов и не теряют реальные деньги. В одном я уверен - паритета не будет. Это пугалка для развода. Уже довольно поизносившаяся пугалка.

Щось Толіка давно не видно.
Сумно,б*** (с) :(
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:20

  Yuri_61 написав:Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть.
Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д.
Какие у кого соображения по этому поводу.
Что, не прокатит?

Пс
Сибарит - красавчик!

Невероятно глупая идея. Такое напаривали оленям на загон-портале в жаркие 2015-2016, чтобы увеличить оленью ликвидность. За полгода по кредиту надо будет вернуть где-то 10% (ведь по депозитам за полгода можно получить 6%), т.е. чтобы хотя бы "выйти в ноль" нужно, чтобы курс бакса вырос до 26.2*1.1 = 28.82. Чтобы это было хоть как-то выгодно, курс должен быть хотя бы 32-34. А вот риски немалые, т.к. у нас стартуют выборы, и вполне вероятно, что в этом году загончик устраивать не будут. В итоге, если курс в декабре так и будет 26-27, то с таким кредитом будет нехилый минус.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:22

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Щось Толіка давно не видно
лечится ж
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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