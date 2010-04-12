kotyk222 написав:Хтось з шановного товариства візьметься порахувати скільки валюти зайде в державу на вибори? На мітинги, агітки, журнашлюх, тітушок? Як це вплине на курс?
должна уже зайти, так каклетом этого года в обменках банках почти всегда есть баксы, чего не было подряд несколько лет. Лютая пустота в в прошлые года была. Так что баксы на выборы зашли (номера баксов подряд)
Tolevas написав: правильно знак вопрос не поставили, в риторических вопросах можно не ставить
Добрый Вечер . Я рад , что Вы так уверенно комментируете и ДС и Доллярчика ...да и других. Буду рад прочитать Ваш прогноз по ситуации с парой евро/доллар. Насколько я понял , Вы его уже наперед знаете , лет на 5 . Так что ПРОШУ.
Ваш сарказм не к месту, я-то как раз не даю таких уверенных прогнозов, как паритет к новому 2018-му году. Именно потому, что не знаю, как поведет себя пара. Ну и не сажусь в лужу при этом. И поверившие мне не делают необдуманных обменов и не теряют реальные деньги. В одном я уверен - паритета не будет. Это пугалка для развода. Уже довольно поизносившаяся пугалка.
Yuri_61 написав:Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть. Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д. Какие у кого соображения по этому поводу. Что, не прокатит?
Пс Сибарит - красавчик!
Невероятно глупая идея. Такое напаривали оленям на загон-портале в жаркие 2015-2016, чтобы увеличить оленью ликвидность. За полгода по кредиту надо будет вернуть где-то 10% (ведь по депозитам за полгода можно получить 6%), т.е. чтобы хотя бы "выйти в ноль" нужно, чтобы курс бакса вырос до 26.2*1.1 = 28.82. Чтобы это было хоть как-то выгодно, курс должен быть хотя бы 32-34. А вот риски немалые, т.к. у нас стартуют выборы, и вполне вероятно, что в этом году загончик устраивать не будут. В итоге, если курс в декабре так и будет 26-27, то с таким кредитом будет нехилый минус.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.