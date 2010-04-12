Додано: Сер 04 лип, 2018 22:20

Yuri_61 написав: Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть.

Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д.

Какие у кого соображения по этому поводу.

Что, не прокатит?



Пс

Сибарит - красавчик! Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть.Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д.Какие у кого соображения по этому поводу.Что, не прокатит?ПсСибарит - красавчик!

Невероятно глупая идея. Такое напаривали оленям на загон-портале в жаркие 2015-2016, чтобы увеличить оленью ликвидность. За полгода по кредиту надо будет вернуть где-то 10% (ведь по депозитам за полгода можно получить 6%), т.е. чтобы хотя бы "выйти в ноль" нужно, чтобы курс бакса вырос до 26.2*1.1 = 28.82. Чтобы это было хоть как-то выгодно, курс должен быть хотя бы 32-34. А вот риски немалые, т.к. у нас стартуют выборы, и вполне вероятно, что в этом году загончик устраивать не будут. В итоге, если курс в декабре так и будет 26-27, то с таким кредитом будет нехилый минус.