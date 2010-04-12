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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5339534053415342

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:22

  Сибарит написав:Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
........................
Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Вечер перестает быть томным(с)


Не внёс.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc555
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:24

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Щось Толіка давно не видно
лечится ж

То Ви ще не знаєте,що сьогодні Сінус писав. :mrgreen:
Залишились тільки залишки дискусій.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:25

  Tolevas написав:
mm/dd/yy? Дата рождения? Расшифровку можно? А то как-то загадочно все.

29.06.1955
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:26

tea упустил,кутил,куражил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:41

  freeze написав:
  Сибарит написав:Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
........................
Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Вечер перестает быть томным(с)


Не внёс.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc555

Подождем пару дней. Есть большая вероятность, что появится, коль объявление об этом он сделал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:44

Alex2006
Шурик. Ваше мнение по прогнозам НБУ (https://news.finance.ua/ru/news/-/429509/dollar-po-40-stsenarij-nbu-bez-transhej-mvf) в форме,кот. любит Чай:
а) фейк,
б) загон,
в) Ваш вариант.
Если ответ не а), то обратите внимание курс на конец года даже в базовом варианте 28,5. Кстати, первый раз НБУ назвал свою цифру.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:48

  Yuri_61 написав:Зображення


Интересно в каком Мухосранске проводили этот опрос, хотя у каждого свои запросы, но 4300грн. в месяц это очень и очень мало.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:03

Re: Валютный рынок в контексте

antikkristall написав:Интересно в каком Мухосранске проводили этот опрос, хотя у каждого свои запросы, но 4300грн. в месяц это очень и очень мало.

Зліва учасники, справа дохід)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:09

Re: Валютный рынок в контексте

Вспоминается Закон о гарантиях вкладов в Приватбанке, внесенный Президентом как неотложный и до сих пор спустя полтора года им же неподписанный.
А по существу, проект который возможно будет внесен, пока ближайшей перспективы не имеет. До конца этой сессии осталось несколько заседаний и особо уставшие депутаты уже начали разбегаться в отпуска. Выйдут уже в сентябре, там бюджетный процесс начнется, технически законопроект имеет ничтожные шансы быть внедрен в этот процесс. То есть может быть как то потом.
Сибарит написав:
  freeze написав:
  Сибарит написав:Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital
[quote]Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
........................
Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Вечер перестает быть томным(с)


Не внёс.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc555

Подождем пару дней. Есть большая вероятность, что появится, коль объявление об этом он сделал.[/quote]
freeze
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  #<1 ... 5339534053415342
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