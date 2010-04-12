Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях. ........................ Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях. ........................ Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Вспоминается Закон о гарантиях вкладов в Приватбанке, внесенный Президентом как неотложный и до сих пор спустя полтора года им же неподписанный. А по существу, проект который возможно будет внесен, пока ближайшей перспективы не имеет. До конца этой сессии осталось несколько заседаний и особо уставшие депутаты уже начали разбегаться в отпуска. Выйдут уже в сентябре, там бюджетный процесс начнется, технически законопроект имеет ничтожные шансы быть внедрен в этот процесс. То есть может быть как то потом.
Сибарит написав:
freeze написав:
Сибарит написав:Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital [quote]Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях. ........................ Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.