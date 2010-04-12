Додано: Чет 05 лип, 2018 00:09

budivelnik написав: ЛАД написав: чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%, если не 19%-ой инфляцией и надо ли этому радоваться? чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%, если не 19%-ой инфляцией и надо ли этому радоваться? Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством....

Що перше - кінь чи підвода?

Так само - як відбувається ріст ВВП ?

Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ?

Так от

Якщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок?

Тому

Якщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьому

а - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням)

б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)



То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...



Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний. Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством....Що перше - кінь чи підвода?Так само - як відбувається ріст ВВП ?Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ?Так отЯкщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок?ТомуЯкщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьомуа - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням)б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний.

В январе-марте 2018 года доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, а сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщила 3 июля Государственная служба статистики.

Я ответил Василю, но пост удалили - не знаю, успели ли Вы прочитать.С Вами можно разговаривать спокойнее ( сделаем вид, что первую фразу я не заметили реагировать на неё не буду).Надеюсь, Вы не обидитесь, если я отвечу Вам по-одесски - вопросом на вопрос.Судя по Вашему профилю, в 90-х Вы уже были достаточно взрослым человеком и хорошо помните те времена.После провозглашения независимости у нас несколько лет была, скажем мягко, очень сильная инфляция. Очень быстро росли зарплаты и, соответственно, цены (тогда, правда, не было опережающего роста ЖКХ, росло всё примерно одинаково). Т.е. происходило то, за что Вы сейчас ратуете. При этом, правда, примерно так же быстро рос курс доллара.Почему это не помогло тогда? И что изменилось сегодня, что инфляция нам поможет стать богаче?Почему тогда параллельно с инфляцией рос доллар, а сегодня это не происходит? И долго ли это может продолжаться?Далее. Как Вы сами пишете, с ростом зарплат точно так же растут цены на товары (а, может, и быстрее - за счёт более быстрого роста цен на энергоресурсы).В результате сегодня работник зарабатывает 10 тыс. грн и тратит их на еду, одежду, ЖКХ и т.п. А вроде бы известно, что у подавляющего большинства населения доходов (в среднем) хватает как раз на удовлетворение первичных потребностей, уже покупка нового холодильника для многих не совсем по карману. Допусти, за год зарплата выросла вдвое - и цены по Вашим словам выросли так же (вырасти меньше они не могут, т.к. товара больше не стало - реальный ВВП, как Вы признаете практически не растёт).Вы всерьёз полагаете, что человек стал богаче, если зарплата у него стала 20 тыс. (вдвое больше), но товары, кот. он ежемесячно покупает, тоже стали вдвое дороже, и он по-прежнему тратит на них всю свою зарплату?Чтобы не возникало вопросов о том, что у него больше денег останется, добавлю:Т.е. о каких-то сбережениях речь не идёт, наоборот, население проедает сбережения.Вам не кажется, что при папередниках была в чём-то похожая ситуация - росли цены, росли зарплаты (конечно, не такими темпами, как сегодня, но всё же), курс был стабильный "павосемь" (сегодня, курс плавает - в теченте года, но в среднем по году почти не меняется, что правильно отмечает Alex 2006). Если Вам так не кажется, то в чём разница?Будьте добры ответьте на эти вопросы, а потом поговорим, хороша ли высокая инфляция.Ещё было бы очень неплохо, если бы Вы привели пример хотя бы одной страны, которой инфляция помогла стать богаче.В этом плане хороши Зимбабве, Венесуэла (нефтедобывающая страна!). Этот ряд можно продолжить.Жду Вашего ответа и, надеюсь, извинений за "маніпулятивність яка межує з зрадофільством".