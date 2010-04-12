29.06.1955
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:25
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:26
tea упустил,кутил,куражил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:41
Подождем пару дней. Есть большая вероятность, что появится, коль объявление об этом он сделал.
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:44
Alex2006
Шурик. Ваше мнение по прогнозам НБУ (https://news.finance.ua/ru/news/-/429509/dollar-po-40-stsenarij-nbu-bez-transhej-mvf) в форме,кот. любит Чай:
а) фейк,
б) загон,
в) Ваш вариант.
Если ответ не а), то обратите внимание курс на конец года даже в базовом варианте 28,5. Кстати, первый раз НБУ назвал свою цифру.
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:48
Интересно в каком Мухосранске проводили этот опрос, хотя у каждого свои запросы, но 4300грн. в месяц это очень и очень мало.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:03
Re: Валютный рынок в контексте
Зліва учасники, справа дохід)))
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:09
Re: Валютный рынок в контексте
Вспоминается Закон о гарантиях вкладов в Приватбанке, внесенный Президентом как неотложный и до сих пор спустя полтора года им же неподписанный.
А по существу, проект который возможно будет внесен, пока ближайшей перспективы не имеет. До конца этой сессии осталось несколько заседаний и особо уставшие депутаты уже начали разбегаться в отпуска. Выйдут уже в сентябре, там бюджетный процесс начнется, технически законопроект имеет ничтожные шансы быть внедрен в этот процесс. То есть может быть как то потом.
Подождем пару дней. Есть большая вероятность, что появится, коль объявление об этом он сделал.[/quote]
Додано: Чет 05 лип, 2018 00:09
Я ответил Василю, но пост удалили - не знаю, успели ли Вы прочитать.
С Вами можно разговаривать спокойнее ( сделаем вид, что первую фразу я не заметил и реагировать на неё не буду).
Надеюсь, Вы не обидитесь, если я отвечу Вам по-одесски - вопросом на вопрос.
Судя по Вашему профилю, в 90-х Вы уже были достаточно взрослым человеком и хорошо помните те времена.
После провозглашения независимости у нас несколько лет была, скажем мягко, очень сильная инфляция. Очень быстро росли зарплаты и, соответственно, цены (тогда, правда, не было опережающего роста ЖКХ, росло всё примерно одинаково). Т.е. происходило то, за что Вы сейчас ратуете. При этом, правда, примерно так же быстро рос курс доллара.
Вопрос первый.
Почему это не помогло тогда? И что изменилось сегодня, что инфляция нам поможет стать богаче?
Вопрос второй.
Почему тогда параллельно с инфляцией рос доллар, а сегодня это не происходит? И долго ли это может продолжаться?
Далее. Как Вы сами пишете, с ростом зарплат точно так же растут цены на товары (а, может, и быстрее - за счёт более быстрого роста цен на энергоресурсы).
В результате сегодня работник зарабатывает 10 тыс. грн и тратит их на еду, одежду, ЖКХ и т.п. А вроде бы известно, что у подавляющего большинства населения доходов (в среднем ) хватает как раз на удовлетворение первичных потребностей, уже покупка нового холодильника для многих не совсем по карману. Допусти, за год зарплата выросла вдвое - и цены по Вашим словам выросли так же (вырасти меньше они не могут, т.к. товара больше не стало - реальный ВВП, как Вы признаете практически не растёт).
Вопрос третий.
Вы всерьёз полагаете, что человек стал богаче, если зарплата у него стала 20 тыс. (вдвое больше), но товары, кот. он ежемесячно покупает, тоже стали вдвое дороже, и он по-прежнему тратит на них всю свою зарплату?
Чтобы не возникало вопросов о том, что у него больше денег останется, добавлю:
https://news.finance.ua/ru/news/-/429555/sberezheniya-ukraintsev-sokratilis-na-22-mlrd-grn.
Т.е. о каких-то сбережениях речь не идёт, наоборот, население проедает сбережения.
Вопрос четвёртый.
Вам не кажется, что при папередниках была в чём-то похожая ситуация - росли цены, росли зарплаты (конечно, не такими темпами, как сегодня, но всё же), курс был стабильный "павосемь" (сегодня, курс плавает - в теченте года, но в среднем по году почти не меняется, что правильно отмечает Alex 2006). Если Вам так не кажется, то в чём разница?
Будьте добры ответьте на эти вопросы, а потом поговорим, хороша ли высокая инфляция.
Ещё было бы очень неплохо, если бы Вы привели пример хотя бы одной страны, которой инфляция помогла стать богаче.
В этом плане хороши Зимбабве, Венесуэла (нефтедобывающая страна!). Этот ряд можно продолжить.
Жду Вашего ответа и, надеюсь, извинений за "маніпулятивність яка межує з зрадофільством".
Додано: Чет 05 лип, 2018 06:50
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку, товариство!
... вчора, так активно "велась" ця гілочка..... що Я й не помітив, щоб обговорювали це:
Українці купуватимуть валюту за новими правилами: що це означає
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45
Ну, сам доклад точно не фейк Он был призван вразумить депутатов не мутить с анти кор судом, а принять все как просят. Понятное дело, что без МВФ все будет плохо. Но плохо будет всем, особенно представителям власти, ведь у людей уже нет "запаса жира", и в следующий раз при еще одном экономическом падении уровня жизни тут уже будут голодные бунты и начнется тотальное раскулачивание. Так что, тут уже сработает шкурный инстинкт самосохранения, и поддержку МВФ будут удерживать...
28,7 на конец года - это даже ниже курса стрижки главных оленей этой зимой, просто накинули немного от предыдущего курса на конец года. С учетом, что базовый на 2019 закладывается как 27, ничего страшного в этом нет) Снова постригут оленей и упадем, как и во все последние зимы (и в этот раз оленей может оказаться еще меньше, и возможный загончик могут свернуть еще в декабре).
Мне больше интересна эта новость)) https://news.finance.ua/ua/news/-/42943 ... -1-ekspert
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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