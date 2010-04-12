budivelnik написав:

Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством....Що перше - кінь чи підвода?Так само - як відбувається ріст ВВП ?Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ?Так отЯкщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок?ТомуЯкщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьомуа - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням)б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний