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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5341534253435344>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством....
Що перше - кінь чи підвода?
Так само - як відбувається ріст ВВП ?
Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ?
Так от
Якщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок?
Тому
Якщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьому
а - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням)
б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)

То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...

Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний
.Жду Вашего ответа и, надеюсь, извинений за "маніпулятивність яка межує з зрадофільством".
Відповідь отримаєте - вибачатись прийдеться Вам
1 Я неодноразово ( і на цих сторінках) стверджував що ми живемо не так погано, як це виглядає крізь призму доходів в доларах
2 Для того щоб основна маса не читала таких як ви і не робила поспішних висновків які межують з істерикою, влада створює умови подібні до умов створених на Заході , а саме
а - піднімає доходи ( нехай навіть на 2% в рік- це ріст реального ВВП)
б - піднімає розходи ( бо витрати одних це доходи інших)
3 Відмінність папередників з курсом па8 і наступників з курсом па26 полягає в тому , що ті тримаючи курс транжирили ЗВР - тобто погіршували життя наступних поколінь, ці тримаючи курс - зменшують боргове навантаження

І останнє
Порівнюючи ВВП 2013 з ВВП 2017 - не забувайте що тоді для досягнення цього ВВП працювало на 15% більша кількість населення
Тому якщо реальне ВВП зросло на 2% , а кількість жителів зменшилось на 15% - який тоді середній ріст реального в рік?

Так що можете й далі прикриватись вченістю і розважливістю - але для мене ваші вуха зрадофільства - видно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством....
Що перше - кінь чи підвода?
Так само - як відбувається ріст ВВП ?
Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ?
Так от
Якщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок?
Тому
Якщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьому
а - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням)
б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)

То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...

Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний
.Жду Вашего ответа и, надеюсь, извинений за "маніпулятивність яка межує з зрадофільством".
Відповідь отримаєте - вибачатись прийдеться Вам
1 Я неодноразово ( і на цих сторінках) стверджував що ми живемо не так погано, як це виглядає крізь призму доходів в доларах
2 Для того щоб основна маса не читала таких як ви і не робила поспішних висновків які межують з істерикою, влада створює умови подібні до умов створених на Заході , а саме
а - піднімає доходи ( нехай навіть на 2% в рік- це ріст реального ВВП)
б - піднімає розходи ( бо витрати одних це доходи інших)
3 Відмінність папередників з курсом па8 і наступників з курсом па26 полягає в тому , що ті тримаючи курс транжирили ЗВР - тобто погіршували життя наступних поколінь, ці тримаючи курс - зменшують боргове навантаження

І останнє
Порівнюючи ВВП 2013 з ВВП 2017 - не забувайте що тоді для досягнення цього ВВП працювало на 15% більша кількість населення
Тому якщо реальне ВВП зросло на 2% , а кількість жителів зменшилось на 15% - який тоді середній ріст реального в рік?
[
Так що можете й далі прикриватись вченістю і розважливістю - але для мене ваші вуха зрадофільства - видно.



https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

данные в расчете на душу населения:
рік $per capita населення тис.
2013 $4030,3 45483
2017 $2640,3 42477
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:55

flyman чего у вас так много народа в игноре?
2620/2630 начнем
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:05

Re: Валютный рынок в контексте

2622/2633 На счет нового закона по валюте читать надо... как отразится? думаю в сторону ослабления нацвалюты, но в долгосрочной перспективе 10-20 лет кто его знает... возможны чисто-конкретные спекуляции с кредитами от нерезидентов
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:06

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. ЧР вже розігрітий і легко міг би впродовж дня підрости на 30/40, але все буде залежати від рухів на МБ.Запоріжжя лідер на моменті 30/40.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15

Перес де Куэльяр то с запасом на сейчас
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20

Re: Валютный рынок в контексте

5 июля 2018, 10:19
Межбанк:
Курсы от банков: 26.5 / 26.53 грн за доллар.
Реальные торги по доллару пока не стартовали. Котировки банков информативные.Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодняшних торгах в пределах 26,30-26,55 гривен.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:22

Вчера в 19.45 в обменнике занимающем монопольные позиции в ближайшей округе (Киев) нашлась 1000 дол. по 26.25 . Удивлен был, расчитывал увидеть не менее 26.30 и отсутствие на продажу.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:27

  kharkov_val написав:flyman чего у вас так много народа в игноре?
2620/2630 начнем

бо пишуть чуш і тролять покращеннями аж занадто
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:29

vladimir07 вчера после 18.00 было и по .22 не 100 долл, что меня тоже весьма удивило, потому что вокруг обменки светили уже .27-.30. Потому есть надежда, что это фальстарт и попытки валютчиков-операторов рынка (которые уже монополизировали рынок)разогреть торговлю волнами.
Против этой теории - непонятная позиция НБУ и "быкование" ПУМБа.
striped
 
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