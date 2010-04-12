budivelnik написав:Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством.... Що перше - кінь чи підвода? Так само - як відбувається ріст ВВП ? Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ? Так от Якщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок? Тому Якщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьому а - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням) б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)
То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...
Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний
.Жду Вашего ответа и, надеюсь, извинений за "маніпулятивність яка межує з зрадофільством".
Відповідь отримаєте - вибачатись прийдеться Вам 1 Я неодноразово ( і на цих сторінках) стверджував що ми живемо не так погано, як це виглядає крізь призму доходів в доларах 2 Для того щоб основна маса не читала таких як ви і не робила поспішних висновків які межують з істерикою, влада створює умови подібні до умов створених на Заході , а саме а - піднімає доходи ( нехай навіть на 2% в рік- це ріст реального ВВП) б - піднімає розходи ( бо витрати одних це доходи інших) 3 Відмінність папередників з курсом па8 і наступників з курсом па26 полягає в тому , що ті тримаючи курс транжирили ЗВР - тобто погіршували життя наступних поколінь, ці тримаючи курс - зменшують боргове навантаження
І останнє Порівнюючи ВВП 2013 з ВВП 2017 - не забувайте що тоді для досягнення цього ВВП працювало на 15% більша кількість населення Тому якщо реальне ВВП зросло на 2% , а кількість жителів зменшилось на 15% - який тоді середній ріст реального в рік?
Так що можете й далі прикриватись вченістю і розважливістю - але для мене ваші вуха зрадофільства - видно.
budivelnik написав:Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством.... Що перше - кінь чи підвода? Так само - як відбувається ріст ВВП ? Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ? Так от Якщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок? Тому Якщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьому а - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням) б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)
То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...
Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний
.Жду Вашего ответа и, надеюсь, извинений за "маніпулятивність яка межує з зрадофільством".
Відповідь отримаєте - вибачатись прийдеться Вам 1 Я неодноразово ( і на цих сторінках) стверджував що ми живемо не так погано, як це виглядає крізь призму доходів в доларах 2 Для того щоб основна маса не читала таких як ви і не робила поспішних висновків які межують з істерикою, влада створює умови подібні до умов створених на Заході , а саме а - піднімає доходи ( нехай навіть на 2% в рік- це ріст реального ВВП) б - піднімає розходи ( бо витрати одних це доходи інших) 3 Відмінність папередників з курсом па8 і наступників з курсом па26 полягає в тому , що ті тримаючи курс транжирили ЗВР - тобто погіршували життя наступних поколінь, ці тримаючи курс - зменшують боргове навантаження
І останнє Порівнюючи ВВП 2013 з ВВП 2017 - не забувайте що тоді для досягнення цього ВВП працювало на 15% більша кількість населення Тому якщо реальне ВВП зросло на 2% , а кількість жителів зменшилось на 15% - який тоді середній ріст реального в рік? [ Так що можете й далі прикриватись вченістю і розважливістю - але для мене ваші вуха зрадофільства - видно.
данные в расчете на душу населения: рік $per capita населення тис. 2013 $4030,3 45483 2017 $2640,3 42477
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
2622/2633 На счет нового закона по валюте читать надо... как отразится? думаю в сторону ослабления нацвалюты, но в долгосрочной перспективе 10-20 лет кто его знает... возможны чисто-конкретные спекуляции с кредитами от нерезидентов
5 июля 2018, 10:19 Межбанк: Курсы от банков: 26.5 / 26.53 грн за доллар. Реальные торги по доллару пока не стартовали. Котировки банков информативные.Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодняшних торгах в пределах 26,30-26,55 гривен.
kharkov_val написав:flyman чего у вас так много народа в игноре? 2620/2630 начнем
бо пишуть чуш і тролять покращеннями аж занадто
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vladimir07 вчера после 18.00 было и по .22 не 100 долл, что меня тоже весьма удивило, потому что вокруг обменки светили уже .27-.30. Потому есть надежда, что это фальстарт и попытки валютчиков-операторов рынка (которые уже монополизировали рынок)разогреть торговлю волнами. Против этой теории - непонятная позиция НБУ и "быкование" ПУМБа.