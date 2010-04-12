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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53425343534453455346 ... 5348>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:34

  striped написав:vladimir07 вчера после 18.00 было и по .22 не 100 долл, что меня тоже весьма удивило, потому что вокруг обменки светили уже .27-.30. Потому есть надежда, что это фальстарт и попытки валютчиков-операторов рынка (которые уже монополизировали рынок)разогреть торговлю волнами.
Против этой теории - непонятная позиция НБУ и "быкование" ПУМБа.

попытка операторов-валютчиков... валютчики здесь вообще не причем, это
МБ вверх идет наличка за ним и с большой неохотой, и ничего тут не сделаешь рынок есть рынок.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:35

Задача з *

... хоч у нашому гостинному місті Лева, ще по-декуди світять обмінки /25, але вже багато їх не соромляться малювати /30-32!

п. с.
... невже, тут тільки Я один завершив стадію відкупу нікомунепотрібного™?

п. с. 2.
... і ще нагадаю зріст/падіння місяць до місяця(з минулорічними показниками) свого бізнесу...
... і такссссс, виручка цього року(відносно минулого) склала: ~
січень + 1%
лютий + 5%
березень +43%
квітень +38%
травень +16%
червень +34%
....а тепер "математики" полічіть, на скільки в мене виросли "жири в маслі", і чи аж на стільки %% Я більше зможу купити товарів першої необхідності, враховуючи ріст цін?(... про що і писав Лад)
.... щось, в мене таке відчуття, що "топчусь на місці", якщо не пішов в маленький мінус! :shock: :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:37

Долярчик что за бизнес? сфера ?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:43

Уж как 10,40 на часах, а средне зваженого курсу нема. Бояться или стесняются объявить :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:44

Доброго дня.
Повернусь ось до цього документу від НБУ.
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000
Тут написано,що при базовому сценарію,тобто якщо отримаємо кредит МВФ,на кінець року ЗВР складуть 21.5 млрд.дол.Зараз є трохи більше 18.Ще близько 2 млрд. - транш МВФ.Мабуть,ще покладуть в ЗВР і 1 млрд.допомоги від ЄС.
Тоді,виходить,що навіть при такому сценарію в 2 половині року НБУ або не буде витрачати кошти на гасіння пожежі на міжбанку,або якщо й буде гасити,то з надією,що щонайменше таку ж суму потім відкупить.
П.С.Де там Олександр Григорович?Він вчора на ніч наковтався антидепресантів і запив Еспумізаном. :mrgreen: Тому сьогодні сон буде кращий.Наші літаки бомбитимуть Воронєж. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:49

  сірий написав:Уж как 10,40 на часах, а средне зваженого курсу нема. Бояться или стесняются объявить :mrgreen:

Одне вже очевидно,що середньозважений буде вище вчорашнього.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:51

  kharkov_val написав:Долярчик что за бизнес? сфера ?

рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:51

kharkov_val
я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.

А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
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  tea написав:
  сірий написав:Уж как 10,40 на часах, а средне зваженого курсу нема. Бояться или стесняются объявить :mrgreen:

Одне вже очевидно,що середньозважений буде вище вчорашнього.

Нуу, посмотрим -увидем :idea:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:57

  striped написав:kharkov_val
я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.

А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
От Гагарін напродавав по/30 а після обіду на вечір приймати буде по 30/ - такий бізнес ,можливо гривня потрібна для роботи.
Перес де Куэльяр
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