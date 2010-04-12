striped написав:vladimir07 вчера после 18.00 было и по .22 не 100 долл, что меня тоже весьма удивило, потому что вокруг обменки светили уже .27-.30. Потому есть надежда, что это фальстарт и попытки валютчиков-операторов рынка (которые уже монополизировали рынок)разогреть торговлю волнами. Против этой теории - непонятная позиция НБУ и "быкование" ПУМБа.
попытка операторов-валютчиков... валютчики здесь вообще не причем, это МБ вверх идет наличка за ним и с большой неохотой, и ничего тут не сделаешь рынок есть рынок.
... хоч у нашому гостинному місті Лева, ще по-декуди світять обмінки /25, але вже багато їх не соромляться малювати /30-32!
п. с. ... невже, тут тільки Я один завершив стадію відкупу нікомунепотрібного™?
п. с. 2. ... і ще нагадаю зріст/падіння місяць до місяця(з минулорічними показниками) свого бізнесу... ... і такссссс, виручка цього року(відносно минулого) склала: ~ січень + 1% лютий + 5% березень +43% квітень +38% травень +16% червень +34% ....а тепер "математики" полічіть, на скільки в мене виросли "жири в маслі", і чи аж на стільки %% Я більше зможу купити товарів першої необхідності, враховуючи ріст цін?(... про що і писав Лад) .... щось, в мене таке відчуття, що "топчусь на місці", якщо не пішов в маленький мінус!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Доброго дня. Повернусь ось до цього документу від НБУ. http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000 Тут написано,що при базовому сценарію,тобто якщо отримаємо кредит МВФ,на кінець року ЗВР складуть 21.5 млрд.дол.Зараз є трохи більше 18.Ще близько 2 млрд. - транш МВФ.Мабуть,ще покладуть в ЗВР і 1 млрд.допомоги від ЄС. Тоді,виходить,що навіть при такому сценарію в 2 половині року НБУ або не буде витрачати кошти на гасіння пожежі на міжбанку,або якщо й буде гасити,то з надією,що щонайменше таку ж суму потім відкупить. П.С.Де там Олександр Григорович?Він вчора на ніч наковтався антидепресантів і запив Еспумізаном. Тому сьогодні сон буде кращий.Наші літаки бомбитимуть Воронєж.
kharkov_val написав:Долярчик что за бизнес? сфера ?
рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kharkov_val я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.
А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
striped написав:kharkov_val я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.
А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
От Гагарін напродавав по/30 а після обіду на вечір приймати буде по 30/ - такий бізнес ,можливо гривня потрібна для роботи.