Это вообще не новость. Просто голословное обвинение НБУ в неправильной политике. Такие материалы пипл хавает с удовольствием. По цифрам курсов это совершенно необоснованные хотелки на тему "вот нам сейчас дадут кучу денег", с реальной экономикой, где деньги нужно заработать, это не имеет ничего общего. При такой ревальвации экономика абсолютно неконкурентоспособна.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 05 лип, 2018 10:12, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр написав:Що на завтра по руху доляра на МБ панове ?Є думки ?Гадаю ріст буде невеликий ,доляр додасть трохи ,а в п"ятницю полетіли далі,якщо дістане рівні 60-70 ,то зворотня крайня цифра буде 30, та вималюється новий діапазон коливання доляра на МБ ,3 кроки вгору ,2 кроки вниз. Я бачу так ситуацію.
Сие только Нацбанку ведомо. Не выйдет - и полетим мы вверх еще сильней, чем сегодня. Вот тут интересная мысль высказана, и это правильно: сегодня снимали заявки на покупку. Народ психологически еще не готов к росту. Вот эта психология их и погубит. Нельзя мыслить линейно.
Мабуть сьогодні ці заявки скупляються дорожче трохи.
striped написав:kharkov_val я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.
А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
поверьте мне, у всех одна и та же задача - заработать деньги.... просто есть обменки на которых не надо курсы узкие ставить, как правило в ТРЦ и спальниках... у этих - которые узкие и быстрые и у тех которые широкие и медленные может быть один хозяин, но не на всех точках есть опт... у Вас выводы простите, дилетанта, далекого от рынка.
vovan_prm о! за то я в подписи... это было пару лет назад а Вам запомнилось) весьма польщен вниманием) на счет бабушек -у нас скоро большинство будет пенсионеров а не работающих значит пенсионеры будут делать статистику в стране... Думайте!