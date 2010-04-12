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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 534353445345534653475348>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:58

  kharkov_val написав:2620/2630 начнем

Різво Гагарін почав.
Третій раз змінює курси.
Вже 26.25/26.35
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:59

  сірий написав:
  tea написав:
  сірий написав:Уж как 10,40 на часах, а средне зваженого курсу нема. Бояться или стесняются объявить :mrgreen:

Одне вже очевидно,що середньозважений буде вище вчорашнього.

Нуу, посмотрим -увидем :idea:

Вже є початок - 26.49
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Мне больше интересна эта новость)) https://news.finance.ua/ua/news/-/42943 ... -1-ekspert

Это вообще не новость.
Просто голословное обвинение НБУ в неправильной политике. Такие материалы пипл хавает с удовольствием.
По цифрам курсов это совершенно необоснованные хотелки на тему "вот нам сейчас дадут кучу денег", с реальной экономикой, где деньги нужно заработать, это не имеет ничего общего. При такой ревальвации экономика абсолютно неконкурентоспособна.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 05 лип, 2018 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:01

  Искатель написав:
  Перес де Куэльяр написав:Що на завтра по руху доляра на МБ панове ?Є думки ?Гадаю ріст буде невеликий ,доляр додасть трохи ,а в п"ятницю полетіли далі,якщо дістане рівні 60-70 ,то зворотня крайня цифра буде 30, та вималюється новий діапазон коливання доляра на МБ ,3 кроки вгору ,2 кроки вниз. Я бачу так ситуацію.


Сие только Нацбанку ведомо. Не выйдет - и полетим мы вверх еще сильней, чем сегодня.
Вот тут интересная мысль высказана, и это правильно: сегодня снимали заявки на покупку. Народ психологически еще не готов к росту.
Вот эта психология их и погубит. Нельзя мыслить линейно.
Мабуть сьогодні ці заявки скупляються дорожче трохи.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:03

quote="4400990:tea"]
  сірий написав:Уж как 10,40 на часах, а средне зваженого курсу нема. Бояться или стесняются объявить :mrgreen:

Нуу, посмотрим -увидем :idea:[/quote]
Вже є початок - 26.49[/quote]
Вжэ побачыв :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:09

  striped написав:kharkov_val
я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.

А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.

поверьте мне, у всех одна и та же задача - заработать деньги.... просто есть обменки на которых не надо курсы узкие ставить, как правило в ТРЦ и спальниках... у этих - которые узкие и быстрые и у тех которые широкие и медленные может быть один хозяин, но не на всех точках есть опт... у Вас выводы простите, дилетанта, далекого от рынка.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:11

  Перес де Куэльяр написав:От Гагарін напродавав по/30 а після обіду на вечір приймати буде по 30/ - такий бізнес ,можливо гривня потрібна для роботи.

можно продать по 30 купить по 20... потом продать по 40 и купить по 30 и будет заработок
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:12

  kharkov_val написав:Долярчик что за бизнес? сфера ?

...роздрібна торгівля(не продукти и) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:15

  kharkov_val написав:flyman чего у вас так много народа в игноре?
2620/2630 начнем

Это Вы еще моего списка не видели :oops:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:18

vovan_prm о! за то я в подписи... это было пару лет назад а Вам запомнилось) весьма польщен вниманием) на счет бабушек -у нас скоро большинство будет пенсионеров а не работающих значит пенсионеры будут делать статистику в стране... Думайте!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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