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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:21
flyman написав: kharkov_val написав:Долярчик
что за бизнес? сфера ?
рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах
.... нехай буде і так...... - хіба Я проти?
..... так воно, чи не так, але суті воно не міняє
... є магазинчик..... є товар.... є Долярчик за прилавком.... - все
п. с.
... зробивши підрахуя тих %% по виручці, що недавно виклав..... вийшло загалом +22,8% за пів року відносно минулого.....
... то яка там в нас реальна інфляція у %% по Ураїні?
... Я в + чи в -?
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 05 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:22
Долярчик ясно)
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:27
Долярчик посчитайте объем реализованной продукции за эти же промежутки времени, и рентабельность бизнеса
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:31
Доллар опять подорожал: стоит ли торопиться со скупкой
В четверг на валютном рынке наступает момент истины. Вчера межбанк по доллару работал на условиях ТОМ из-за выходного дня в США и основная часть клиентов перенесла свои сделки на сегодня.Бал правили спекулянты, которые на малообъемном рынке активно разогревали курс.
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В четверг на валютном рынке наступает момент истины.
5 июля на торги выйдет как перенесенные со вчерашнего дня заявки, так и операции клиентов собственно за сегодня. По нашему прогнозу это увеличит статистику межбанка до 400-430 млн долларов при совершении до 540-610 сделок.
Увеличит спрос на валюту скупка валюты «дочками» иностранных компаний для репатриации дивидендов (период активных покупок как раз приходится на эти дни), чем будут пытаться воспользоваться спекулянты, играющие «на повышение» еще со вчерашних торгов.
Но параллельно с этим на торги выйдут и продавцы-экспортеры. Им надо закрывать свои хозяйственные операции начала месяца - выплаты зарплаты за июнь, арендные платежи и расчеты с контрагентами по сырью и материалам. Это приведет к увеличению предложения на межбанке и частично остудит пыл желающих вздернуть курс.
Как и вчера - куда пойдет рынок покажет уже ход торгов в первые 2 часа сессии. Мы по-прежнему сохраняем свой прогноз на постепенное успокоение курса с общим трендом на стабилизацию ситуации за счет работы межбанка уже в обычном деловом ритме с поставкой валюты на условиях ТОД ( все расчеты по гривне и валюте проходят одним днем). Доллар будет находиться в пределах коридора 26,35-26,50 гривен.
Нацбанк постарается не тратить ЗВР и не будет выходить на торги . Только если спекулянты разогреют котировки свыше 26,50 гривен - регулятор выйдет с продажей доллара, чтобы снизить накал страстей на межбанке. Как и вчера - на пополнение НБУ резервов за счет выкупа ситуативных излишков предложения - «Минфин» сегодня не рассчитывает.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:37
kharkov_val написав: striped написав:kharkov_val
я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.
А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
поверьте мне, у всех одна и та же задача - заработать деньги.... просто есть обменки на которых не надо курсы узкие ставить, как правило в ТРЦ и спальниках... у этих - которые узкие и быстрые и у тех которые широкие и медленные может быть один хозяин, но не на всех точках есть опт... у Вас выводы простите, дилетанта, далекого от рынка.
Ошибаться может каждый, но больше всего раздражает, когда человек свои умозаключения подает как факт " А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком..."
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:40
kharkov_val написав:Долярчик
посчитайте объем реализованной продукции за эти же промежутки времени, и рентабельность бизнеса
... а як, Я ж не пишу що і коли прийшло!..... Я просто пишу прийшло сума+сума+сума = за місяць стільки-то - потратив на товар..... і сума+сума+сума = стільки-то наторгував за такий-то місяць....
п. с..... і Я навіть, не знаю, точної загальної суми товару, на якому "стою",..... бо зразу "розхід" в перший рік - не рахував
.... та й за 8-м(майже) років бізнесу - жодного разу не перераховував свій товар
..... все якось ліньки
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:54
Долярчик написав: kharkov_val написав:Долярчик
посчитайте объем реализованной продукции за эти же промежутки времени, и рентабельность бизнеса
... а як, Я ж не пишу що і коли прийшло!..... Я просто пишу прийшло сума+сума+сума = за місяць стільки-то - потратив на товар..... і сума+сума+сума = стільки-то наторгував за такий-то місяць....
п. с..... і Я навіть, не знаю, точної загальної суми товару, на якому "стою",..... бо зразу "розхід" в перший рік - не рахував
.... та й за 8-м(майже) років бізнесу - жодного разу не перераховував свій товар
..... все якось ліньки
Так не годиться...інвентаризацію слід провести.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:56
сірий написав:
Ну что, господа, уже кто нибудь слился. Есть такие смелые?
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