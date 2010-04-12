Додано: Чет 05 лип, 2018 10:31

Доллар опять подорожал: стоит ли торопиться со скупкой

В четверг на валютном рынке наступает момент истины. Вчера межбанк по доллару работал на условиях ТОМ из-за выходного дня в США и основная часть клиентов перенесла свои сделки на сегодня.Бал правили спекулянты, которые на малообъемном рынке активно разогревали курс.



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В четверг на валютном рынке наступает момент истины.



5 июля на торги выйдет как перенесенные со вчерашнего дня заявки, так и операции клиентов собственно за сегодня. По нашему прогнозу это увеличит статистику межбанка до 400-430 млн долларов при совершении до 540-610 сделок.



Увеличит спрос на валюту скупка валюты «дочками» иностранных компаний для репатриации дивидендов (период активных покупок как раз приходится на эти дни), чем будут пытаться воспользоваться спекулянты, играющие «на повышение» еще со вчерашних торгов.



Но параллельно с этим на торги выйдут и продавцы-экспортеры. Им надо закрывать свои хозяйственные операции начала месяца - выплаты зарплаты за июнь, арендные платежи и расчеты с контрагентами по сырью и материалам. Это приведет к увеличению предложения на межбанке и частично остудит пыл желающих вздернуть курс.



Как и вчера - куда пойдет рынок покажет уже ход торгов в первые 2 часа сессии. Мы по-прежнему сохраняем свой прогноз на постепенное успокоение курса с общим трендом на стабилизацию ситуации за счет работы межбанка уже в обычном деловом ритме с поставкой валюты на условиях ТОД ( все расчеты по гривне и валюте проходят одним днем). Доллар будет находиться в пределах коридора 26,35-26,50 гривен.



Нацбанк постарается не тратить ЗВР и не будет выходить на торги . Только если спекулянты разогреют котировки свыше 26,50 гривен - регулятор выйдет с продажей доллара, чтобы снизить накал страстей на межбанке. Как и вчера - на пополнение НБУ резервов за счет выкупа ситуативных излишков предложения - «Минфин» сегодня не рассчитывает.