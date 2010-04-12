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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5345534653475348>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:59

  Квесторе_поверніться написав:Так не годиться...інвентаризацію слід провести.

отсутствие системного подхода... .
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:08

  kharkov_val написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так не годиться...інвентаризацію слід провести.

отсутствие системного подхода... .

В его ситуации можно обойтись и без системного подхода и без инвентаризации. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:14

ЛАД я про бухгалтерию и ведение учета, нет академического экономического образования
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19

... і будь тут мудрим ©

kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%

... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк чуть вниз, что слышно по городам?

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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса? Киев?

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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19

Міжбанк 26.39/26.45.
Пора б вийти НБУ і купити по 26.40.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

Оставьте Долярчика с "великами" в покое, чел зарабатывает на хлеб с маслом, значит его все устраивает, что по городам?

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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:22

  сірий написав:Ну что, господа, уже кто нибудь слился. Есть такие смелые? :)

А сенс?
Завтра п"ятниця,на міжбанку не буде обов"язкового продажу,а буде тільки добровільний.
Готівкові курси й так нижче міжбанківських.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:24

  Сибарит написав:
  Alex2006 написав:Мне больше интересна эта новость)) https://news.finance.ua/ua/news/-/42943 ... -1-ekspert

Это вообще не новость.
Просто голословное обвинение НБУ в неправильной политике. Такие материалы пипл хавает с удовольствием.
По цифрам курсов это совершенно необоснованные хотелки на тему "вот нам сейчас дадут кучу денег", с реальной экономикой, где деньги нужно заработать, это не имеет ничего общего. При такой ревальвации экономика абсолютно неконкурентоспособна.

Нет, ну если обеспечить сумасшедшую "инвестиционную привлекательность", чтобы инвесторы в очереди стояли, темпы роста реального ВВП процентов 10 и примерно такие же темпы роста производительности труда, то в курс 20 лет через 7 поверить могу. :) Но зачем это нужно будет?
ЛАД
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