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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:59
Квесторе_поверніться написав:
Так не годиться...інвентаризацію слід провести.
отсутствие системного подхода... .
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kharkov_val
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:08
kharkov_val написав: Квесторе_поверніться написав:
Так не годиться...інвентаризацію слід провести.
отсутствие системного подхода... .
В его ситуации можно обойтись и без системного подхода и без инвентаризации.
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ЛАД
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:14
ЛАД я про бухгалтерию и ведение учета, нет академического экономического образования
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kharkov_val
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19
kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%
... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19
Межбанк чуть вниз, что слышно по городам?
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portoz
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19
Одесса? Киев?
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portoz
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:19
Міжбанк 26.39/26.45.
Пора б вийти НБУ і купити по 26.40.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:22
Оставьте Долярчика с "великами" в покое, чел зарабатывает на хлеб с маслом, значит его все устраивает, что по городам?
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:22
сірий написав:
Ну что, господа, уже кто нибудь слился. Есть такие смелые?
А сенс?
Завтра п"ятниця,на міжбанку не буде обов"язкового продажу,а буде тільки добровільний.
Готівкові курси й так нижче міжбанківських.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:24
Сибарит написав:
Это вообще не новость.
Просто голословное обвинение НБУ в неправильной политике. Такие материалы пипл хавает с удовольствием.
По цифрам курсов это совершенно необоснованные хотелки на тему "вот нам сейчас дадут кучу денег", с реальной экономикой, где деньги нужно заработать, это не имеет ничего общего. При такой ревальвации экономика абсолютно неконкурентоспособна.
Нет, ну если обеспечить сумасшедшую "инвестиционную привлекательность", чтобы инвесторы в очереди стояли, темпы роста реального ВВП процентов 10 и примерно такие же темпы роста производительности труда, то в курс 20 лет через 7 поверить могу.
Но зачем это нужно будет?
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ЛАД
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