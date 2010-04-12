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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53465347534853495350>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:28

  Долярчик написав:kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%

... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"? :D

я думаю инфляция 20-25% не меньше .... вы так ничего не посчитаете, потому что есть влияние изменения спроса, есть влияние ваших непосредственных конкурентов есть влияние вообще рекламы и тд.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:28

  kharkov_val написав:ЛАД я про бухгалтерию и ведение учета, нет академического экономического образования

Опять же, ему не нужно ни первое, ни второе, ни третье. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 лип, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:30

portoz
киев
26,15-26,30
валюта есть
lusoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:30

Re: Валютный рынок в контексте

Пока что загон не удался, думаю, нбу налил всем нуждающимся по 26.5, и теперь те кто придерживал валюту, пытаются в спешке её продать. В Киеве пошел откат, в 11.00 доходил до 26.27 покупка/ 26.30-35 продажа, сейчас по 26.22 сдать это хорошо. Пумб покупка 26.15 )
rils33
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:30

... так і живемо™

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  kharkov_val написав:Долярчик.......

.... та й за 8-м(майже) років бізнесу - жодного разу не перераховував свій товар :shock:..... все якось ліньки :oops:

Так не годиться...інвентаризацію слід провести.


... 100%, але щось немає великого бажання...... мотивації......
... бо, навіть, коли беру вихідний чи їду у відпустку.... то ставлю за прилавок своїх родичів, яким довіряю на 100500% :!: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:37

Re: Валютный рынок в контексте

Середньозважений 26.4563
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:[quote="4401025:kharkov_val"]Долярчик.......

.... та й за 8-м(майже) років бізнесу - жодного разу не перераховував свій товар :shock:..... все якось ліньки :oops:

Так не годиться...інвентаризацію слід провести.


... 100%, але щось немає великого бажання...... мотивації......
... бо, навіть, коли беру вихідний чи їду у відпустку.... то ставлю за прилавок своїх родичів, яким довіряю на 100500% :!: :D[/quote]Видимо у Вас неплохая зона комфорта, рад за Вас.

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portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:41

  Перес де Куэльяр написав:Середньозважений 26.4563

На сусідньому дружньому сайті припускають,що сьогодні до 11.00 виходив НБУ з продажем.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:50

"щасливий той, кому достатньо не багато!" ©

  portoz написав:Видимо у Вас неплохая зона комфорта, рад за Вас.

... дякую, в тої "зони комфорту" є, як на мене, ВЕЛИЧЕЗНИЙ мінус: ПРИВ'ЯЗКА! - ШАЛЕНА ПРИВ'ЯЗКА! - якби не вона, то Я б казав: "життя - вдалося!!!" :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:51

О влиянии нерезов на курс и о курсах вообще - https://kurs.com.ua/novost/72661-ugrozhaet-li-grivne-ottok-deneg-inostrancev/
Приведу только небольшую цитату, остальное посмотрите по ссылке, кто хочет.
Летние погашения ОВГЗ все же способны создать давление на курс гривны, допускает Котович. Чтобы компенсировать влияние дополнительной гривневой массы Минфин может предложить инвесторам новые выпуски гособлигаций взамен погашаемых, говорит Иосуб. Для этого министерству придется согласиться на более высокую ставку, поскольку при существующих доходностях спрос на ОВГЗ среди всех инвесторов остается низким, отмечает Кожевин.
...........
Пока опрошенные банкиры не видят оснований для значительной девальвации гривны до конца лета. Доллар все же покинет текущий диапазон в 26 – 26,5 грн/$ прогнозирует Ропяк из банка Пивденный. Иосуб из Альпари не ожидает роста котировок выше 27 грн/$.

rils33
Пока что загон не удался

А как могло удаться то, чего не было? :)
«Рост курса доллара уже начался, к концу июля есть вероятность увидеть значение в районе 27 грн/$, а может, и выше. Это зависит, в том числе, и от настроения нерезидентов и их желания оставаться на украинском рынке», – говорит Ропяк.
ЛАД
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