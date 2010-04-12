Долярчик написав:kharkov_val ..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5% ...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%
... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"?
я думаю инфляция 20-25% не меньше .... вы так ничего не посчитаете, потому что есть влияние изменения спроса, есть влияние ваших непосредственных конкурентов есть влияние вообще рекламы и тд.
Пока что загон не удался, думаю, нбу налил всем нуждающимся по 26.5, и теперь те кто придерживал валюту, пытаются в спешке её продать. В Киеве пошел откат, в 11.00 доходил до 26.27 покупка/ 26.30-35 продажа, сейчас по 26.22 сдать это хорошо. Пумб покупка 26.15 )
.... та й за 8-м(майже) років бізнесу - жодного разу не перераховував свій товар ..... все якось ліньки
Так не годиться...інвентаризацію слід провести.
... 100%, але щось немає великого бажання...... мотивації...... ... бо, навіть, коли беру вихідний чи їду у відпустку.... то ставлю за прилавок своїх родичів, яким довіряю на 100500% [/quote]Видимо у Вас неплохая зона комфорта, рад за Вас.
Летние погашения ОВГЗ все же способны создать давление на курс гривны, допускает Котович. Чтобы компенсировать влияние дополнительной гривневой массы Минфин может предложить инвесторам новые выпуски гособлигаций взамен погашаемых, говорит Иосуб. Для этого министерству придется согласиться на более высокую ставку, поскольку при существующих доходностях спрос на ОВГЗ среди всех инвесторов остается низким, отмечает Кожевин. ........... Пока опрошенные банкиры не видят оснований для значительной девальвации гривны до конца лета. Доллар все же покинет текущий диапазон в 26 – 26,5 грн/$ прогнозирует Ропяк из банка Пивденный. Иосуб из Альпари не ожидает роста котировок выше 27 грн/$.
rils33
Пока что загон не удался
А как могло удаться то, чего не было? «Рост курса доллара уже начался, к концу июля есть вероятность увидеть значение в районе 27 грн/$, а может, и выше. Это зависит, в том числе, и от настроения нерезидентов и их желания оставаться на украинском рынке», – говорит Ропяк.