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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5347534853495350>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:52

Трамп вимагає ОПЕК негайно знизити ціни на нафту.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42966 ... nemedlenno
Негайно,це щоб до 16 липня ціна була до 40 дол. :mrgreen: Тоді простіше буде з Путіним балакати.І Олександру Григоровичу не треба буде тікати в Польщу,бо Харків не бомбитимуть. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:53

Прям камнем вниз :D
А то уже с валерьянки на валидол думал переходить.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:55

  сірий написав:Прям камнем вниз :D
.

Так.
На міжбанку вже є продаж по 26.40,а НБУ поки що мовчить.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:56

  mug написав:
  kharkov_val написав:
  striped написав:kharkov_val
я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.

А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.

поверьте мне, у всех одна и та же задача - заработать деньги.... просто есть обменки на которых не надо курсы узкие ставить, как правило в ТРЦ и спальниках... у этих - которые узкие и быстрые и у тех которые широкие и медленные может быть один хозяин, но не на всех точках есть опт... у Вас выводы простите, дилетанта, далекого от рынка.

Ошибаться может каждый, но больше всего раздражает, когда человек свои умозаключения подает как факт " А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком..."


Не раздражайтесь, прошу Вас. Я высказал свое дилетантское мнение, ок. Читайте Долярчика, учитесь у него - я ж не против :)

Покупать сегодня не планирую - считаю, что рынок гонят вверх специально. Думаю, что дно таки пройдено, но и для .50 еще рано. Думаю равновесный курс .20-.25 на пару недель должен еще быть.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:57

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Alex2006
Шурик. Ваше мнение по прогнозам НБУ (https://news.finance.ua/ru/news/-/429509/dollar-po-40-stsenarij-nbu-bez-transhej-mvf) в форме,кот. любит Чай:
а) фейк,
б) загон,
в) Ваш вариант.
Если ответ не а), то обратите внимание курс на конец года даже в базовом варианте 28,5. Кстати, первый раз НБУ назвал свою цифру.

Ну, сам доклад точно не фейк :) ....

Спасибо за ответ! Т.е., если я правильно понял, этот прогноз можно рассматривать как загон.
Что мне в Вас нравится, так это стойкость и постоянство! :)
Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:13

....і з вищими освітами їдуть дупи мити за кордон®!

  ЛАД написав:
  kharkov_val написав:ЛАД я про бухгалтерию и ведение учета, нет академического экономического образования

Опять же, ему не нужно ни первое, ни второе, ни третье. :)

...так, без того всього, Я зумів заробити на квартиру в новобудові і Я ГОРДИЙ за це!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:19

  сірий написав:Прям камнем вниз А то уже с валерьянки на валидол думал переходить.

Повернення МБ на цифру 20 не очикую , скорiш зупиниться на цифрах 30-35 .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

Миняйло тоже потихоньку проседает

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:26

  striped написав:
Не раздражайтесь, прошу Вас.

Покупать сегодня не планирую - считаю, что рынок гонят вверх специально. Думаю, что дно таки пройдено, но и для .50 еще рано. Думаю равновесный курс .20-.25 на пару недель должен еще быть.

про раздражение если это мне то мимо.

валютный рынок это не рынок монопольный, кто гонит конкретно? есть имена? Коломойский, Смолий, Федя Бернштейн? это стихия, на которую влияет куча факторов, есть те которые влияют существенно есть те кто не существенно это сложное их спелетние и взаимодействие... бывают моменты когда нбу и минфин гонят курс но это не тот случай
про курс в коридоре по Ха 2610- 15 приём /2620-2635 отдача согласен
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:26

Год до рынка электроэнергии: как потребители станут клиентами

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/opinion/god-do-rynka-elektroenergii-kak-potrebiteli-stanut-klientami?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Дмитрий Маляр заместитель коммерческого директора ДТЭК Энерго красиво рассказывает, но что-то мне кажется, что всё это выльется в очередное подорожание эл.-энергии для юрлиц. Кто-нибудь уже разбирался с этим?
ЛАД
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