Трамп вимагає ОПЕК негайно знизити ціни на нафту. https://news.finance.ua/ru/news/-/42966 ... nemedlenno Негайно,це щоб до 16 липня ціна була до 40 дол. Тоді простіше буде з Путіним балакати.І Олександру Григоровичу не треба буде тікати в Польщу,бо Харків не бомбитимуть.
striped написав:kharkov_val я бы тоже хотел такого объяснения, но нет. Мы неоднократно наблюдали рассинхрон налички и МБ.
А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком - со своими оперативными переставками курсов, одной базой, узнаваемыми табло и т.д. Пока одни идут "за рынком" эти зарабатывают деньги предлагая более интересный курс. При этом - у них было наличие вчера, когда рост был в разгаре.
поверьте мне, у всех одна и та же задача - заработать деньги.... просто есть обменки на которых не надо курсы узкие ставить, как правило в ТРЦ и спальниках... у этих - которые узкие и быстрые и у тех которые широкие и медленные может быть один хозяин, но не на всех точках есть опт... у Вас выводы простите, дилетанта, далекого от рынка.
Ошибаться может каждый, но больше всего раздражает, когда человек свои умозаключения подает как факт " А в Киеве уже есть сети обменок, которые именно рулят рынком..."
Не раздражайтесь, прошу Вас. Я высказал свое дилетантское мнение, ок. Читайте Долярчика, учитесь у него - я ж не против
Покупать сегодня не планирую - считаю, что рынок гонят вверх специально. Думаю, что дно таки пройдено, но и для .50 еще рано. Думаю равновесный курс .20-.25 на пару недель должен еще быть.
Спасибо за ответ! Т.е., если я правильно понял, этот прогноз можно рассматривать как загон. Что мне в Вас нравится, так это стойкость и постоянство! Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится.
Покупать сегодня не планирую - считаю, что рынок гонят вверх специально. Думаю, что дно таки пройдено, но и для .50 еще рано. Думаю равновесный курс .20-.25 на пару недель должен еще быть.
про раздражение если это мне то мимо.
валютный рынок это не рынок монопольный, кто гонит конкретно? есть имена? Коломойский, Смолий, Федя Бернштейн? это стихия, на которую влияет куча факторов, есть те которые влияют существенно есть те кто не существенно это сложное их спелетние и взаимодействие... бывают моменты когда нбу и минфин гонят курс но это не тот случай про курс в коридоре по Ха 2610- 15 приём /2620-2635 отдача согласен