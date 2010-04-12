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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:30
Чай! Ну нельзя же так!
Зачем эти манипуляции?
По ссылке половина народа не пойдет, коль Вы привели цифры, а цифры Вы зачем-то взяли с потолка. Если бы Вас не знал, заподозрил бы в умышленной манипуляции.
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Сибарит
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:31
striped написав:
Читайте Долярчика, учитесь у него - я ж не против
... от до чого це?
... Я ж тут "розумопримарюючими" графіками і різними паритетами.... мізки тут нікому не промиваю!
...в чому Я слабо розуміюсь, то Я тут не виписую простині про "надої дохлої корови", входити в крипту, про шалений ріст ВВП і т. д. і т. п.!
(а що тут мають бути лише форумчани з вищою економічною?.... а з смикалкою і тверезим баченням речей - вхід заборонений?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:33
Сибарит написав:
Чай! Ну нельзя же так!
Зачем эти манипуляции?
По ссылке половина народа не пойдет, коль Вы привели цифры, а цифры Вы зачем-то взяли с потолка. Если бы Вас не знал, заподозрил бы в умышленной манипуляции.
Я ж смайлики поставив.
Якраз в посилання форумчани ходять.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:37
ЛАД написав:
Нет, ну если обеспечить сумасшедшую "инвестиционную привлекательность", чтобы инвесторы в очереди стояли, темпы роста реального ВВП процентов 10 и примерно такие же темпы роста производительности труда, то в курс 20 лет через 7 поверить могу. Но зачем это нужно будет?
Если чудо и произойдет, вопрос будет стоять не зачем это нужно, а как с этим бороться?
Проблема в том, что все перечисленные последствия очереди из инвесторов будут снижать инвестиционную привлекательность. Посмотрите на Китай - инвестиции туда ломанулись, цены там выросли, эффективность инвестиций упала, бизнес начинает искать другие места. У них процесс занял достаточно продолжительное время, но они сами значительно больше.
Ну и еще раз напомню про кипрский кризис - это ярчайший пример того, насколько опасны лишние деньги.
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Сибарит
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:45
Сибарит
Со всем согласен.
Но у меня там смайлик был, а в Вашей цитате пропал.
Я, собственно, к чему - мне это напомнило делёжку шкуры не убитого медведя.
Цифры, кот. я написал, в обозримом будущем для нас из серии "фантастика в следующем зале".
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ЛАД
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:50
Дii НБУ вдруге вище 26.50 зась , а тепер поглянемо нижче якоi позначки - зась.*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:51
Запорожье повы 26,25-26,30
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Додано: Чет 05 лип, 2018 13:02
Ось на сусiдньому людина пише : «Через две недели выхожу из гривневого депо, какие есть прогнозы по курсу доллара на период 18-25 июля?» Цiкаво багато таких на липень , можливо i в нас € такI , то мабуть мрiють вже вiдкупитись зеленого.*Відправлено з Чату
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