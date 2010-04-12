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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5347534853495350

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:30

  tea написав:Трамп вимагає ОПЕК негайно знизити ціни на нафту.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42966 ... nemedlenno
Негайно,це щоб до 16 липня ціна була до 40 дол.

Чай! Ну нельзя же так!
Зачем эти манипуляции?
По ссылке половина народа не пойдет, коль Вы привели цифры, а цифры Вы зачем-то взяли с потолка. Если бы Вас не знал, заподозрил бы в умышленной манипуляции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:31

... і з дипломами їдуть мити чужі дупи за кордон! ®

  striped написав:Читайте Долярчика, учитесь у него - я ж не против

... от до чого це? :evil:... Я ж тут "розумопримарюючими" графіками і різними паритетами.... мізки тут нікому не промиваю!
...в чому Я слабо розуміюсь, то Я тут не виписую простині про "надої дохлої корови", входити в крипту, про шалений ріст ВВП і т. д. і т. п.! :mrgreen:
(а що тут мають бути лише форумчани з вищою економічною?.... а з смикалкою і тверезим баченням речей - вхід заборонений?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:33

  Сибарит написав:Чай! Ну нельзя же так!
Зачем эти манипуляции?
По ссылке половина народа не пойдет, коль Вы привели цифры, а цифры Вы зачем-то взяли с потолка. Если бы Вас не знал, заподозрил бы в умышленной манипуляции.

Я ж смайлики поставив.
Якраз в посилання форумчани ходять.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:37

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Нет, ну если обеспечить сумасшедшую "инвестиционную привлекательность", чтобы инвесторы в очереди стояли, темпы роста реального ВВП процентов 10 и примерно такие же темпы роста производительности труда, то в курс 20 лет через 7 поверить могу. Но зачем это нужно будет?

Если чудо и произойдет, вопрос будет стоять не зачем это нужно, а как с этим бороться?
Проблема в том, что все перечисленные последствия очереди из инвесторов будут снижать инвестиционную привлекательность. Посмотрите на Китай - инвестиции туда ломанулись, цены там выросли, эффективность инвестиций упала, бизнес начинает искать другие места. У них процесс занял достаточно продолжительное время, но они сами значительно больше.
Ну и еще раз напомню про кипрский кризис - это ярчайший пример того, насколько опасны лишние деньги.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:45

Сибарит
Со всем согласен.
Но у меня там смайлик был, а в Вашей цитате пропал.
Я, собственно, к чему - мне это напомнило делёжку шкуры не убитого медведя. :) Цифры, кот. я написал, в обозримом будущем для нас из серии "фантастика в следующем зале".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:50

Дii НБУ вдруге вище 26.50 зась , а тепер поглянемо нижче якоi позначки - зась.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:51

Запорожье повы 26,25-26,30
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:02

Ось на сусiдньому людина пише : «Через две недели выхожу из гривневого депо, какие есть прогнозы по курсу доллара на период 18-25 июля?» Цiкаво багато таких на липень , можливо i в нас € такI , то мабуть мрiють вже вiдкупитись зеленого.

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  #<1 ... 5347534853495350
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