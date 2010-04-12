Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi
Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:17
Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi
Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40
И не забывайте про прирост остатков.
Без выведения остатков на начало и конец периода, такие подсчеты вообще "ниочём"
С такой бухгалтерией можно ничего не подозревая год проработать с убытком (ну или без прибыли)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:04
Насколько я понимаю стиль работы Долярчика, остатки у него примерно постоянные. Так что те расчёты, которые он приводит с выведением остатков изменятся в лучшем случае на 1-2%. В результате он получит точные цифры, кот. ему не особо нужны, а с переучётом (позиций у него, по-видимому, многовато) провозится каждый месяц прилично. А оно ему надо?
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:24
Налаженный учет может творить интересные вещи. У моего кума и его друга есть хороший бизнес. Он сам прекрасный организатор и продажник, в своей сфере собаку съел, лет 10 точно, но денег у них стабильно не хватало, вроде и работают неплохо, а на выходе, особенно в отдельные моменты, пусто. А его жена работала главбухом в другой конторе, в совершенно другой сфере. Два года он уговаривал жену бросить работу и перейти к нему главбухом, наконец, уговорил. И вскоре наступило чудо - деньги в бизнесе появились, очень много. Его жена умница всего лишь наладила отличный управленческий и бух.учет.
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:47
Mazay256
Бывает и такое. Зависит от особенностей бизнеса.
Я так понимаю, что игра сегодня сделана на МБ. На 15,30 сделок 642 на сумму 421,82 млн. с средневзвеш. курсом 26,4319. Т.е. подтвердили вчерашний курс, но при значительно возросших объёмах. С утра больше трети объёма продали заметно дороже. "Кто рано встаёт, тому бог даёт".
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