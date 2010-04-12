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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5348534953505351

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:17

Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi
Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40

  kharkov_val написав:
  Долярчик написав:kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%

... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"? :D

я думаю инфляция 20-25% не меньше .... вы так ничего не посчитаете, потому что есть влияние изменения спроса, есть влияние ваших непосредственных конкурентов есть влияние вообще рекламы и тд.

И не забывайте про прирост остатков.
Без выведения остатков на начало и конец периода, такие подсчеты вообще "ниочём"
С такой бухгалтерией можно ничего не подозревая год проработать с убытком (ну или без прибыли)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:04

  vovan_prm написав:
  kharkov_val написав:
  Долярчик написав:kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%

... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"? :D

я думаю инфляция 20-25% не меньше .... вы так ничего не посчитаете, потому что есть влияние изменения спроса, есть влияние ваших непосредственных конкурентов есть влияние вообще рекламы и тд.

И не забывайте про прирост остатков.
Без выведения остатков на начало и конец периода, такие подсчеты вообще "ниочём"
С такой бухгалтерией можно ничего не подозревая год проработать с убытком (ну или без прибыли)

Насколько я понимаю стиль работы Долярчика, остатки у него примерно постоянные. Так что те расчёты, которые он приводит с выведением остатков изменятся в лучшем случае на 1-2%. В результате он получит точные цифры, кот. ему не особо нужны, а с переучётом (позиций у него, по-видимому, многовато) провозится каждый месяц прилично. А оно ему надо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:24

  ЛАД написав:Насколько я понимаю стиль работы Долярчика, остатки у него примерно постоянные. Так что те расчёты, которые он приводит с выведением остатков изменятся в лучшем случае на 1-2%. В результате он получит точные цифры, кот. ему не особо нужны, а с переучётом (позиций у него, по-видимому, многовато) провозится каждый месяц прилично. А оно ему надо?


Налаженный учет может творить интересные вещи. У моего кума и его друга есть хороший бизнес. Он сам прекрасный организатор и продажник, в своей сфере собаку съел, лет 10 точно, но денег у них стабильно не хватало, вроде и работают неплохо, а на выходе, особенно в отдельные моменты, пусто. А его жена работала главбухом в другой конторе, в совершенно другой сфере. Два года он уговаривал жену бросить работу и перейти к нему главбухом, наконец, уговорил. И вскоре наступило чудо - деньги в бизнесе появились, очень много. Его жена умница всего лишь наладила отличный управленческий и бух.учет.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:47

Mazay256
Бывает и такое. Зависит от особенностей бизнеса.

Я так понимаю, что игра сегодня сделана на МБ. На 15,30 сделок 642 на сумму 421,82 млн. с средневзвеш. курсом 26,4319. Т.е. подтвердили вчерашний курс, но при значительно возросших объёмах. С утра больше трети объёма продали заметно дороже. "Кто рано встаёт, тому бог даёт". :)
ЛАД
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  #<1 ... 5348534953505351
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