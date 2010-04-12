В Украине, по большому счету, сегодня нет ни одного банка

13:25 05.07.2018



Банки это вообще-то кредитные учреждения. Вот этой своей основной функции и НЕ выполняют те, кто в Украине называется банками. Такие уж у них ставки за кредит при политике дорогих денег. Берут кредиты единицы и не очень надолго — эти исключения лишь подтверждают правило.



Если же отбросить хищническо-воровские функции отбора денег у неграмотных и/или обычного дерибана, то следует признать — банки в Украине это просто гигантские обменные пункты.



Вернуть им кредитную функцию можно лишь резким снижением ставки Нацбанка, для чего нужно признать важнейшим критерием оценки деятельности НБУ рост занятости благодаря кредитам, как это и есть сегодня в США в отношении ФРС.



Именно занятость толкает вперед экономику, создавая одновременно и товары/услуги, и платежеспособный спрос, что позволяет поддерживать товарно-денежный баланс предложения и спроса на все более высоком уровне.

Александр Кирш, Народный депутат Украины