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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5349535053515352>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:17

Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi
Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40

  kharkov_val написав:
  Долярчик написав:kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%

... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"? :D

я думаю инфляция 20-25% не меньше .... вы так ничего не посчитаете, потому что есть влияние изменения спроса, есть влияние ваших непосредственных конкурентов есть влияние вообще рекламы и тд.

И не забывайте про прирост остатков.
Без выведения остатков на начало и конец периода, такие подсчеты вообще "ниочём"
С такой бухгалтерией можно ничего не подозревая год проработать с убытком (ну или без прибыли)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:04

  vovan_prm написав:
  kharkov_val написав:
  Долярчик написав:kharkov_val
..... коротше, Я відмінусував минулорічну виручку від затрат на товар за перше півріччя - вийшло + 21,5%
...а цього року за перше півріччя(виручка мінус затрати на товар) = +22,8%

... то яка в нас реальна інфляція по країні? - Я в неї "вписався"? :D

я думаю инфляция 20-25% не меньше .... вы так ничего не посчитаете, потому что есть влияние изменения спроса, есть влияние ваших непосредственных конкурентов есть влияние вообще рекламы и тд.

И не забывайте про прирост остатков.
Без выведения остатков на начало и конец периода, такие подсчеты вообще "ниочём"
С такой бухгалтерией можно ничего не подозревая год проработать с убытком (ну или без прибыли)

Насколько я понимаю стиль работы Долярчика, остатки у него примерно постоянные. Так что те расчёты, которые он приводит с выведением остатков изменятся в лучшем случае на 1-2%. В результате он получит точные цифры, кот. ему не особо нужны, а с переучётом (позиций у него, по-видимому, многовато) провозится каждый месяц прилично. А оно ему надо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:24

  ЛАД написав:Насколько я понимаю стиль работы Долярчика, остатки у него примерно постоянные. Так что те расчёты, которые он приводит с выведением остатков изменятся в лучшем случае на 1-2%. В результате он получит точные цифры, кот. ему не особо нужны, а с переучётом (позиций у него, по-видимому, многовато) провозится каждый месяц прилично. А оно ему надо?


Налаженный учет может творить интересные вещи. У моего кума и его друга есть хороший бизнес. Он сам прекрасный организатор и продажник, в своей сфере собаку съел, лет 10 точно, но денег у них стабильно не хватало, вроде и работают неплохо, а на выходе, особенно в отдельные моменты, пусто. А его жена работала главбухом в другой конторе, в совершенно другой сфере. Два года он уговаривал жену бросить работу и перейти к нему главбухом, наконец, уговорил. И вскоре наступило чудо - деньги в бизнесе появились, очень много. Его жена умница всего лишь наладила отличный управленческий и бух.учет.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:47

Mazay256
Бывает и такое. Зависит от особенностей бизнеса.

Я так понимаю, что игра сегодня сделана на МБ. На 15,30 сделок 642 на сумму 421,82 млн. с средневзвеш. курсом 26,4319. Т.е. подтвердили вчерашний курс, но при значительно возросших объёмах. С утра больше трети объёма продали заметно дороже. "Кто рано встаёт, тому бог даёт". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:00

Если отбросить первую треть торгов (по объёмам) до 12 часов (тогда было 159,14 млн. при курсе 26,4715), то курс по остальному объёму 262,68 млн. получается 26,4079. Во второй половине дня (после 13.00) торговля шла по курсу 26,40.
Интересно. что будет завтра. Интрига однако.

P.s. Если я правильно понимаю, то обяз. продажи завтра будет маловато из-за вчерашнего штатовского выходного?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:20

Поскольку сегодня активная работа закончена, можно слегка отклониться от текущих цифр и поговорить о более общих вопросах.

  budivelnik написав:.........
Відповідь отримаєте - вибачатись прийдеться Вам
1 Я неодноразово ( і на цих сторінках) стверджував що ми живемо не так погано, як це виглядає крізь призму доходів в доларах
2 Для того щоб основна маса не читала таких як ви і не робила поспішних висновків які межують з істерикою, влада створює умови подібні до умов створених на Заході , а саме
а - піднімає доходи ( нехай навіть на 2% в рік- це ріст реального ВВП)
б - піднімає розходи ( бо витрати одних це доходи інших)
3 Відмінність папередників з курсом па8 і наступників з курсом па26 полягає в тому , що ті тримаючи курс транжирили ЗВР - тобто погіршували життя наступних поколінь, ці тримаючи курс - зменшують боргове навантаження

І останнє
Порівнюючи ВВП 2013 з ВВП 2017 - не забувайте що тоді для досягнення цього ВВП працювало на 15% більша кількість населення
Тому якщо реальне ВВП зросло на 2% , а кількість жителів зменшилось на 15% - який тоді середній ріст реального в рік?

Так що можете й далі прикриватись вченістю і розважливістю - але для мене ваші вуха зрадофільства - видно.

Коли (якщо) отримаю обгрунтовану відповідь, то, можливо, і пробачусь.
Поки що Ви не відповіли на жодне з моїх питаннь.
З тим, "що ми живемо не так погано, як це виглядає крізь призму доходів в доларах" цілком згоден і не сперечаюсь, але це зовсім інша тема.
Про ВВП в 2013 і 2017 Вам частково відповів flyman, добавлю тільки, що зараз ВВП рахують без Криму і Донбасу, і у Василя йшлося про 2017 у порівнянні з 2016. І 2% росту реального ВВП теж 2017 до 2016, а не до 2013.

P.s. Зазвичай Ви даєте відповіді з математичними викладками, котрі хоча б виглядають більш обгрунтованими.
P.p.s. "можете й далі прикриватись вченістю і розважливістю" - добре, коли є хоч чим прикриватись, значно гірше, коли і прикритись нічим. :)
P.p.p.s. Радий за Ваш дуже гарний зір - бачите мої вуха в Харкові аж зі Львова. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:39

Прошу прощения за длинную цитату, но тут вроде и резать нечего.
В Украине, по большому счету, сегодня нет ни одного банка
13:25 05.07.2018

Банки это вообще-то кредитные учреждения. Вот этой своей основной функции и НЕ выполняют те, кто в Украине называется банками. Такие уж у них ставки за кредит при политике дорогих денег. Берут кредиты единицы и не очень надолго — эти исключения лишь подтверждают правило.

Если же отбросить хищническо-воровские функции отбора денег у неграмотных и/или обычного дерибана, то следует признать — банки в Украине это просто гигантские обменные пункты.

Вернуть им кредитную функцию можно лишь резким снижением ставки Нацбанка, для чего нужно признать важнейшим критерием оценки деятельности НБУ рост занятости благодаря кредитам, как это и есть сегодня в США в отношении ФРС.

Именно занятость толкает вперед экономику, создавая одновременно и товары/услуги, и платежеспособный спрос, что позволяет поддерживать товарно-денежный баланс предложения и спроса на все более высоком уровне.
Александр Кирш, Народный депутат Украины

http://uatelegraph.com/2018/07/05/v-ukraine-po-bolshomu-schetu-segodnya-net-ni-odnogo-banka/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:42

Re: Валютный рынок в контексте

Вінниця міняли 26,15 - 26,22
gusakivskiy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

Таке вІдчуття ,що пастка сьогодні ,а завтра відскоче МБ.
Перес де Куэльяр
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