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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5350535153525353>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:29

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi
Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.

Крім газу, є ще земелька. Не буде кредитів до виборів. Будуть віддавати з ЗВР. При сучасній політиці плаваючого курса, пари мільярдів ЗВР вистачить з головою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:32

  Vitalych-new написав:
  vitaliy0734998884 написав:
  Vitalych-new написав:Кредитование без ограничений Нацбанка
Ликвидация полномочий Нацбанка позволит любым другим банкам кредитировать экономику, предпринимательство и граждан.

Граждане получат доступ к недорогим иностранным кредитам и сами будут выбирать у кого их выбрать на самых выгодным условиях.


пардон, а Вы какой класс в этом году закончили ?

что вы имеете введу ?
если это вопрос , то мне трудно ответить ,вам :D
если не доходчиво написал , ну уж извините ...
Как для меня все понятно и прозрачно ... :wink:


у Вас экономические познания на уровне даже не старшеклассника, грамотность письма на уровне начальной школы :oops:
Я понимаю, что могли свои 10 пунктов накопипастить из разных популистских "программ", но нельзя же их постить среди взрослых людей на финансовом форуме ![/quote]
Дивно,Василю з Рівного можна,а цьому Віталію ніззя...Дискримінація нас погубить!Хоча,в принципі,якщо б писав як чекає півроку,щоб поміняти 200 доларів по вигідному курсу і задавав десятки питань коли це зробити,то був би в тренді,тобто серед дорослих людей цього форуму!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:36

  Эвген написав:За даними митної статистики Державної фіскальної служби України за січень-травень вітчизняні трейдери вивезли 0,92 тис. т свинини. «Це в 3,4 рази менше ніж за відповідний період минулого року» — коментують в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України».

«Надходження імпортної продукції за аналізований період теж майже потроїлися: за період з початку року завезли 5,2 тис. т м’яса свиней проти 1,9 тис. т за відповідний період 2017-го. Витрати на імпорт збільшилися більш ніж 3,5 рази,

http://asu.pigua.info/uk/news/395/?type=asu
Сумно блин. В будущем году на праздник свининой с Дании закусывать будем. Если валюта будет на её закупку.

Навіть сало не експортуємо,а завозимо...Дожилися і допрацювалися!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:37

  freeze написав:
  Сибарит написав:Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
........................
Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Вечер перестает быть томным(с)


Не внёс.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc555


Таки внёс сегодня. Пухлый гроссбух убористым текстом на 69 страницах, полный исключениями, отсылками и прочим.

Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:51

"заквашуємо капусту на зиму" ™))

  starsn написав:За моїми розрахунками таких досить багато(в обїємній вазі), хто з депо, деякі з ОВДП, я сам, грішний, виходжу в нікому не потрібний з 22 червня, і буду ще до 30 липня

.... таки, бачу, що Я тут ПЕРШИЙ(покищо) що завершив стадію закупівлі "на зиму" нікомунепотрібних™)))
.... а все тому, напевно, що цього року "вільної" гривні, не так багато, як минулого року...... (потратив на "повітря над котлованом") )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:36

Re: Валютный рынок в контексте

Чомусь ДС з"явився на гілці ,та нічого не написав ? Мабуть вже повернувся з відпустки.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:41

  Перес де Куэльяр написав:Таке вІдчуття ,що пастка сьогодні ,а завтра відскоче МБ.

Завтра останній непередбачуваний день в цьому місяці.Буде тільки добровільний продаж.Але ми вже два рази бачили,що НБУ не дає піднятись курсу вище 26.50.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:50

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Таке вІдчуття ,що пастка сьогодні ,а завтра відскоче МБ.

Завтра останній непередбачуваний день в цьому місяці.Буде тільки добровільний продаж.Але ми вже два рази бачили,що НБУ не дає піднятись курсу вище 26.50.
Так,але в НБУ розуміють ,що за 2-3 тижня почнуть багато хто входити в зелень і не думаю ,що він триматиме до цих подій пільговий курс,гадаю що третього разу "пробой" 26.50 відбудеться .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 05 лип, 2018 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:56

ЗВР падают 8-й месяц подряд.

Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )

Июнь 2018 - $ 17 978 млн

За июнь -$141,5 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:59

  Долярчик написав:.... таки, бачу, що Я тут ПЕРШИЙ(покищо) що завершив стадію закупівлі "на зиму" нікомунепотрібних™)))


Дехто зробив це ще в травнi
sryvkin
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