tea написав:Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ. https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.
Крім газу, є ще земелька. Не буде кредитів до виборів. Будуть віддавати з ЗВР. При сучасній політиці плаваючого курса, пари мільярдів ЗВР вистачить з головою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Vitalych-new написав:Кредитование без ограничений Нацбанка Ликвидация полномочий Нацбанка позволит любым другим банкам кредитировать экономику, предпринимательство и граждан.
Граждане получат доступ к недорогим иностранным кредитам и сами будут выбирать у кого их выбрать на самых выгодным условиях.
пардон, а Вы какой класс в этом году закончили ?
что вы имеете введу ? если это вопрос , то мне трудно ответить ,вам если не доходчиво написал , ну уж извините ... Как для меня все понятно и прозрачно ...
у Вас экономические познания на уровне даже не старшеклассника, грамотность письма на уровне начальной школы Я понимаю, что могли свои 10 пунктов накопипастить из разных популистских "программ", но нельзя же их постить среди взрослых людей на финансовом форуме ![/quote] Дивно,Василю з Рівного можна,а цьому Віталію ніззя...Дискримінація нас погубить!Хоча,в принципі,якщо б писав як чекає півроку,щоб поміняти 200 доларів по вигідному курсу і задавав десятки питань коли це зробити,то був би в тренді,тобто серед дорослих людей цього форуму!
Эвген написав:За даними митної статистики Державної фіскальної служби України за січень-травень вітчизняні трейдери вивезли 0,92 тис. т свинини. «Це в 3,4 рази менше ніж за відповідний період минулого року» — коментують в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України».
«Надходження імпортної продукції за аналізований період теж майже потроїлися: за період з початку року завезли 5,2 тис. т м’яса свиней проти 1,9 тис. т за відповідний період 2017-го. Витрати на імпорт збільшилися більш ніж 3,5 рази,
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях. ........................ Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Таки внёс сегодня. Пухлый гроссбух убористым текстом на 69 страницах, полный исключениями, отсылками и прочим.
Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.
starsn написав:За моїми розрахунками таких досить багато(в обїємній вазі), хто з депо, деякі з ОВДП, я сам, грішний, виходжу в нікому не потрібний з 22 червня, і буду ще до 30 липня
.... таки, бачу, що Я тут ПЕРШИЙ(покищо) що завершив стадію закупівлі "на зиму" нікомунепотрібних™))) .... а все тому, напевно, що цього року "вільної" гривні, не так багато, як минулого року...... (потратив на "повітря над котлованом") )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ЛАД написав:Насколько я понимаю стиль работы Долярчика, остатки у него примерно постоянные. Так что те расчёты, которые он приводит с выведением остатков изменятся в лучшем случае на 1-2%. В результате он получит точные цифры, кот. ему не особо нужны, а с переучётом (позиций у него, по-видимому, многовато) провозится каждый месяц прилично. А оно ему надо?
...плюсую.....- все правильно пишете!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4