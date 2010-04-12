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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:06
Re: Валютный рынок в контексте
До конца года Нацбанк дает 40 грн. за доллар. Значит в реальности будет 50 как минимум.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:13
freeze
Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.
Это относится к большинству типов информации.И даже к постам форумчан Если они слишком большие, я даже не читаю, просто ставлю плюсик за труды...и дальше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:15
В умовах найближчого траншу питання землі не стоїть.
Я чому в статті виділив,що уряд пропонував 8 різних варіантів,а МВФ їх відхиляв.
Спробую пояснити свою думку.
Уряд дивиться до найближчих виборів.Їм треба перемагати,щоб залишитись при владі.
А МВФ дивиться далі,ніж горизонт "до виборів".А що кажуть деякі провідні банки і фінансові аналітики - прийшов час кризи,бо пройшло 10 років.У МВФ сидять не гірші аналітики і розуміють,що коли буде світова криза,то гривня девальвує,новий уряд знову змушений буде звертатись до МВФ,а МВФ поставить умову - підняти тарифи з 11 тис.до 16-17 тис.
Тому й стоїть на своєму - піднімайте зараз з 7 до 11 тис,тоді легше буде піднімати з 11 тис.до 16-17 тис.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:17
Можливо.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:20
Не, когда мне такую доброту предлагают, давай тебе, например, будем каждый месяц на 2 процента поднимать налог или через пять лет поднимем сразу на всю эквивалентную сумму, я выбираю, давайте через пять лет поднимайте, а сейчас я как-нибудь по-старому.
А там обычно или шах сдохнет или ишак /C/
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:21
Олександре Григоровичу - виходьте,розкажіть що там сьогодні наснилось?
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:25
У Гройсмана вибір взагалі невеликий.
Або ціна на газ з опалювального сезону 11 тис.,є транш і курс в грудні 29.00.
Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.
Що б Ви на місці Гройсмана і Порошенка вибрали,виходячи з того,що Вам треба обратись президентом.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:28
tea пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:45
Гагаріне - фантастика на 2 поверсі.
А тепер до математики.
1.Уряду потрібно підвищити ціну на газ.Це тягне за собою збільшення кількості субсидіантів і збільшення компенсації кожному з субсидіантів,в свою чергу це тягне зростання видаткової частини бюджету.
2.Разом з тим,уряд вже не виконує дохідну частину,тому підняти мінімалку до 4100 немає можливості.А ще ж є вимога МВФ - секвеструвати бюджет.Один з заходів - скоротити кількість субсидіантів.
А тепер співставте 1 і 2 пункт.Ціни на газ збільшаться,а кількість субсидіантів зменшиться щонайменше на 30%.Тобто з 10 сімей,які зараз отримують субсидію при ціні газу 7000,з жовтня залишиться тільки 7 сімей,а інші 3 сім"ї мало того,що злетять з субсидії - платитимуть за газ 11 тис.
А якщо траншу не буде - який курс купівлі буде у Гагаріна 31 грудня в 9.00?
Як вгадати?
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:48
Re: Валютный рынок в контексте
Доллар просел: что творится на межбанке
Как и предупреждал « Минфин» в своем утреннем прогнозе — сегодня на валютном рынке произошел откат котировок доллара.
«Главным виновником» укрепления позиций гривны после вчерашнего (во многом спекулятивного) разогрева рынка можно смело назвать Нацбанк. Еще в среду он был вынужден частично сдерживать рост котировок, продав до 20 млн долларов по единому курсу 26,45 гривен. Сегодня ситуация повторилась. С самого утра котировки поползли вверх и как только стало понятно, что межбанк перешагнет через отметку 26,50 гривен за доллар — регулятор вышел на торги с продажей валюты в «анонимном» режиме через Matching.
Эта большая «тайна» быстро изменила расклад на торгах. Спекулянты поняли, что игра «на повышение» завершается, а крупные экспортеры перестали придерживать валюту и вышли на торги, опасаясь проседания котировок.
Так и произошло. Доллар начал активно падать и уже к обеду торги вошли в фазу относительного равновесия спроса и предложения. Порадовала наблюдателей и статистика межбанка. Зарегистрировано 684 сделки на сумму 442,36 млн долларов.
Ход торгов:
С самого начала сессии доллар рос и взлетел до 26,50/26,53 гривен за первые полчаса. Спрос превышал предложение, но крупных экспортеров еще не было — выжидали максимального уровня котировок.
НБУ решил не подогревать ажиотаж и ближе к 11 часам вышел с «анонимными» продажами через Matching. Это быстро спровоцировало выход основных игроков с продажей валюты на опасениях падения котировок. В этот момент уже крупные покупатели стали чуть тянуть с заключением сделок, понимая что ситуация может измениться. К 11 часам курс снизился до 26,48/26,50 гривен, а к 12:00 доллар провалился до 26,42/26,48. Это окончательно убедило и продавцов и спекулянтов, что «ловить» по росту курса уже особо нечего и они активно стали распродавать валюту.
К обеду курс снизился до 26,34/26,38 гривен, а после него — уже на единичных сделках — американскую валюту придавили до 26,33-26,35/26,37.
Завершилась сессия по доллару на отметке 26,35/26,37. По нашим оценкам для стабилизации ситуации сегодня Нацбанк продал в «анонимном» формате от 10 до 18 млн долларов.
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