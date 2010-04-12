RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 535153525353535453555356>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:06

Re: Валютный рынок в контексте

До конца года Нацбанк дает 40 грн. за доллар. Значит в реальности будет 50 как минимум.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/5/638441/
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:13

freeze
Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.

Это относится к большинству типов информации.И даже к постам форумчан :D Если они слишком большие, я даже не читаю, просто ставлю плюсик за труды...и дальше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 04.05.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:15

  lapay написав:
  tea написав:Гройсман запропонував МВФ новий варіант по ціні на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42967 ... na-gaz-smi
Що цікаво,як пише стаття,до цього уряд пропонував 8 різних варіантів,але МВФ всі відхилив і стоїть на своєму.

Крім газу, є ще земелька. Не буде кредитів до виборів. Будуть віддавати з ЗВР. При сучасній політиці плаваючого курса, пари мільярдів ЗВР вистачить з головою.

В умовах найближчого траншу питання землі не стоїть.
Я чому в статті виділив,що уряд пропонував 8 різних варіантів,а МВФ їх відхиляв.
Спробую пояснити свою думку.
Уряд дивиться до найближчих виборів.Їм треба перемагати,щоб залишитись при владі.
А МВФ дивиться далі,ніж горизонт "до виборів".А що кажуть деякі провідні банки і фінансові аналітики - прийшов час кризи,бо пройшло 10 років.У МВФ сидять не гірші аналітики і розуміють,що коли буде світова криза,то гривня девальвує,новий уряд знову змушений буде звертатись до МВФ,а МВФ поставить умову - підняти тарифи з 11 тис.до 16-17 тис.
Тому й стоїть на своєму - піднімайте зараз з 7 до 11 тис,тоді легше буде піднімати з 11 тис.до 16-17 тис.
tea
 
Повідомлень: 14712
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:17

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Таке вІдчуття ,що пастка сьогодні ,а завтра відскоче МБ.

Завтра останній непередбачуваний день в цьому місяці.Буде тільки добровільний продаж.Але ми вже два рази бачили,що НБУ не дає піднятись курсу вище 26.50.
,гадаю що третього разу "пробой" 26.50 відбудеться .

Можливо.
tea
 
Повідомлень: 14712
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:20

  tea написав:піднімайте зараз з 7 до 11 тис,тоді легше буде піднімати з 11 тис.до 16-17 тис.


Не, когда мне такую доброту предлагают, давай тебе, например, будем каждый месяц на 2 процента поднимать налог или через пять лет поднимем сразу на всю эквивалентную сумму, я выбираю, давайте через пять лет поднимайте, а сейчас я как-нибудь по-старому.
А там обычно или шах сдохнет или ишак /C/
freeze
4
 
Повідомлень: 7873
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3067 раз.
 
Профіль
12
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:21

  sinus написав:
  ЛАД написав:
  sinus написав:Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал?
Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!

P.s.И что из ваших снов уже сбылось? :)

Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

Олександре Григоровичу - виходьте,розкажіть що там сьогодні наснилось?
tea
 
Повідомлень: 14712
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:25

  freeze написав:
  tea написав:піднімайте зараз з 7 до 11 тис,тоді легше буде піднімати з 11 тис.до 16-17 тис.


Не, когда мне такую доброту предлагают, давай тебе, например, будем каждый месяц на 2 процента поднимать налог или через пять лет поднимем сразу на всю эквивалентную сумму, я выбираю, давайте через пять лет поднимайте, а сейчас я как-нибудь по-старому.
А там обычно или шах сдохнет или ишак /C/

У Гройсмана вибір взагалі невеликий.
Або ціна на газ з опалювального сезону 11 тис.,є транш і курс в грудні 29.00.
Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.
Що б Ви на місці Гройсмана і Порошенка вибрали,виходячи з того,що Вам треба обратись президентом.
tea
 
Повідомлень: 14712
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:28

tea пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 18.04.08
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:45

  kharkov_val написав:tea пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн

Гагаріне - фантастика на 2 поверсі.
А тепер до математики.
1.Уряду потрібно підвищити ціну на газ.Це тягне за собою збільшення кількості субсидіантів і збільшення компенсації кожному з субсидіантів,в свою чергу це тягне зростання видаткової частини бюджету.
2.Разом з тим,уряд вже не виконує дохідну частину,тому підняти мінімалку до 4100 немає можливості.А ще ж є вимога МВФ - секвеструвати бюджет.Один з заходів - скоротити кількість субсидіантів.
А тепер співставте 1 і 2 пункт.Ціни на газ збільшаться,а кількість субсидіантів зменшиться щонайменше на 30%.Тобто з 10 сімей,які зараз отримують субсидію при ціні газу 7000,з жовтня залишиться тільки 7 сімей,а інші 3 сім"ї мало того,що злетять з субсидії - платитимуть за газ 11 тис.

А якщо траншу не буде - який курс купівлі буде у Гагаріна 31 грудня в 9.00? :mrgreen:
Як вгадати? :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14712
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:48

Re: Валютный рынок в контексте

Доллар просел: что творится на межбанке
Как и предупреждал « Минфин» в своем утреннем прогнозе — сегодня на валютном рынке произошел откат котировок доллара.



«Главным виновником» укрепления позиций гривны после вчерашнего (во многом спекулятивного) разогрева рынка можно смело назвать Нацбанк. Еще в среду он был вынужден частично сдерживать рост котировок, продав до 20 млн долларов по единому курсу 26,45 гривен. Сегодня ситуация повторилась. С самого утра котировки поползли вверх и как только стало понятно, что межбанк перешагнет через отметку 26,50 гривен за доллар — регулятор вышел на торги с продажей валюты в «анонимном» режиме через Matching.

Эта большая «тайна» быстро изменила расклад на торгах. Спекулянты поняли, что игра «на повышение» завершается, а крупные экспортеры перестали придерживать валюту и вышли на торги, опасаясь проседания котировок.

Так и произошло. Доллар начал активно падать и уже к обеду торги вошли в фазу относительного равновесия спроса и предложения. Порадовала наблюдателей и статистика межбанка. Зарегистрировано 684 сделки на сумму 442,36 млн долларов.

Ход торгов:
С самого начала сессии доллар рос и взлетел до 26,50/26,53 гривен за первые полчаса. Спрос превышал предложение, но крупных экспортеров еще не было — выжидали максимального уровня котировок.

НБУ решил не подогревать ажиотаж и ближе к 11 часам вышел с «анонимными» продажами через Matching. Это быстро спровоцировало выход основных игроков с продажей валюты на опасениях падения котировок. В этот момент уже крупные покупатели стали чуть тянуть с заключением сделок, понимая что ситуация может измениться. К 11 часам курс снизился до 26,48/26,50 гривен, а к 12:00 доллар провалился до 26,42/26,48. Это окончательно убедило и продавцов и спекулянтов, что «ловить» по росту курса уже особо нечего и они активно стали распродавать валюту.

К обеду курс снизился до 26,34/26,38 гривен, а после него — уже на единичных сделках — американскую валюту придавили до 26,33-26,35/26,37.

Завершилась сессия по доллару на отметке 26,35/26,37. По нашим оценкам для стабилизации ситуации сегодня Нацбанк продал в «анонимном» формате от 10 до 18 млн долларов.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1605
З нами з: 06.01.17
Подякував: 552 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 535153525353535453555356>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Скарабей, Gumanoid, imlex, дядя_Caшa і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12590 1393662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 19:30
maxprofit
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6300 1335107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 11:55
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.