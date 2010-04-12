Додано: Чет 05 лип, 2018 18:48

Доллар просел: что творится на межбанке

Как и предупреждал « Минфин» в своем утреннем прогнозе — сегодня на валютном рынке произошел откат котировок доллара.







«Главным виновником» укрепления позиций гривны после вчерашнего (во многом спекулятивного) разогрева рынка можно смело назвать Нацбанк. Еще в среду он был вынужден частично сдерживать рост котировок, продав до 20 млн долларов по единому курсу 26,45 гривен. Сегодня ситуация повторилась. С самого утра котировки поползли вверх и как только стало понятно, что межбанк перешагнет через отметку 26,50 гривен за доллар — регулятор вышел на торги с продажей валюты в «анонимном» режиме через Matching.



Эта большая «тайна» быстро изменила расклад на торгах. Спекулянты поняли, что игра «на повышение» завершается, а крупные экспортеры перестали придерживать валюту и вышли на торги, опасаясь проседания котировок.



Так и произошло. Доллар начал активно падать и уже к обеду торги вошли в фазу относительного равновесия спроса и предложения. Порадовала наблюдателей и статистика межбанка. Зарегистрировано 684 сделки на сумму 442,36 млн долларов.



Ход торгов:

С самого начала сессии доллар рос и взлетел до 26,50/26,53 гривен за первые полчаса. Спрос превышал предложение, но крупных экспортеров еще не было — выжидали максимального уровня котировок.



НБУ решил не подогревать ажиотаж и ближе к 11 часам вышел с «анонимными» продажами через Matching. Это быстро спровоцировало выход основных игроков с продажей валюты на опасениях падения котировок. В этот момент уже крупные покупатели стали чуть тянуть с заключением сделок, понимая что ситуация может измениться. К 11 часам курс снизился до 26,48/26,50 гривен, а к 12:00 доллар провалился до 26,42/26,48. Это окончательно убедило и продавцов и спекулянтов, что «ловить» по росту курса уже особо нечего и они активно стали распродавать валюту.



К обеду курс снизился до 26,34/26,38 гривен, а после него — уже на единичных сделках — американскую валюту придавили до 26,33-26,35/26,37.



Завершилась сессия по доллару на отметке 26,35/26,37. По нашим оценкам для стабилизации ситуации сегодня Нацбанк продал в «анонимном» формате от 10 до 18 млн долларов.