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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53525353535453555356>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:50

  tea написав:Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.


Да шутите что-ли. И цена на газ останется, и транша не будет, и курса 30 не будет. Откроют краник и сольют немного ЗВР, населению-выборцам в подавляющем большинстве до попы эти показатели ЗВР, а там до выборов совсем чуть-чуть.
Помните как сказал всадник Мальчишу-Кибальчишу:
Нам бы день простоять, да ночь продержаться
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:51

.... а нас - уже двоє™))

  sryvkin написав:
  Долярчик написав:.... таки, бачу, що Я тут ПЕРШИЙ(покищо) що завершив стадію закупівлі "на зиму" нікомунепотрібних™)))


Дехто зробив це ще в травнi

... мабуть, той "дехто" не так гучно заявив про це і не декілька разів повторював..... як інший "дехто" :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:51

  Перес де Куэльяр написав: Зарегистрировано 684 сделки на сумму 442,36 млн долларов.
.

Що цікаво - сьогодні обсяги торгів більші,ніж в понеділок,коли валюти зайшло за 3 дні.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54

  freeze написав:
  tea написав:Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.


Да шутите что-ли. И цена на газ останется, и транша не будет, и курса 30 не будет. Откроют краник и сольют немного ЗВР,

Почитайте три варіанти розвитку подій,складений НБУ.Впевнений,що при складанні цих варіантів були присутні представники Мінфіну,а отже Гройсман в курсі.
Тому й при курсі 40.8 у грудні ЗВР значно просядуть.
Тому я прогнозую,що Гройсман підніме ціни на газ,аби залишився курс 29 в грудні.
Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54

  kharkov_val написав:tea пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн
Меня во всём этом только одно кумарит С какого перепуга я должен платить за себя по полной !! Есчё и со своих налогов за субсидиантов ??Причём ладно бабушки , но есть и хаты по 200-300 кв на субсидиях !!! Нечем платить продайте нах и купите 30м.кв
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:57

  zzzzzz написав:ЗВР падают 8-й месяц подряд.

Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )

Июнь 2018 - $ 17 978 млн

За июнь -$141,5 млн

Со скоростью чуть более 1% в месяц.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:58

  Den написав:
  kharkov_val написав:tea пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн
Меня во всём этом только одно кумарит С какого перепуга я должен платить за себя по полной !! Есчё и со своих налогов за субсидиантов ??Причём ладно бабушки , но есть и хаты по 200-300 кв на субсидиях !!! Нечем платить продайте нах и купите 30м.кв

Якщо не помиляюсь,з нового сезону відпадають від субсидій квартири більші за 120 кв.м. і будинки більші за 240 кв.м.Так що Ляшко вже субсидію не візьме. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:02

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:ЗВР падают 8-й месяц подряд.

Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )

Июнь 2018 - $ 17 978 млн

За июнь -$141,5 млн

Со скоростью чуть более 1% в месяц.

Та ще й інколи безглуздо витрачають ЗВР.
За останні 3 тижні загалом на міжбанку від"ємне сальдо інтервенцій.
Не простіше було б НБУ ввійти на липень в новий коридор 26.50-27.00,при якому коли курс спускається до 26.50 викуповувати надлишки,а коли піднімається вище 27.00 - гасити ажіотаж.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ціни на газ збільшаться,а кількість субсидіантів зменшиться щонайменше на 30%.Тобто з 10 сімей,які зараз отримують субсидію при ціні газу 7000,з жовтня залишиться тільки 7 сімей,а інші 3 сім"ї мало того,що злетять з субсидії - платитимуть за газ 11 тис.

1)...думаю, що субсидії НЕ отримають більше 50% сімей!
2)...ті сім'ї, які не отримають субсидію - ДВІЧІ проклянуть ту владу: за неотримання субсидії і підвищення(можливе) ціни на газ! - і їм до дупи буде, чи в тому винний президент, чи прем'єр! :!: :mrgreen:... всіх "фтопку" :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:05

  zzzzzz написав:ЗВР падают 8-й месяц подряд.

Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )

Июнь 2018 - $ 17 978 млн

За июнь -$141,5 млн

Є ще один критичний показник,до якого ми наближаємось.
8 місяців ЗВР скорочуються,зате постійно зростає імпорт.А критична межа - ЗВР мають покрити 3 місяці імпорту.
tea
 
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