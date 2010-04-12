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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:50
tea написав:
Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.
Да шутите что-ли. И цена на газ останется, и транша не будет, и курса 30 не будет. Откроют краник и сольют немного ЗВР, населению-выборцам в подавляющем большинстве до попы эти показатели ЗВР, а там до выборов совсем чуть-чуть.
Помните как сказал всадник Мальчишу-Кибальчишу:
Нам бы день простоять, да ночь продержаться
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:51
sryvkin написав: Долярчик написав:
.... таки, бачу, що Я тут ПЕРШИЙ(покищо) що завершив стадію закупівлі "на зиму" нікомунепотрібних™)))
Дехто зробив це ще в травнi
... мабуть, той "дехто" не так гучно заявив про це і не декілька разів повторював..... як інший "дехто"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:51
Перес де Куэльяр написав:
Зарегистрировано 684 сделки на сумму 442,36 млн долларов.
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Що цікаво - сьогодні обсяги торгів більші,ніж в понеділок,коли валюти зайшло за 3 дні.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54
freeze написав: tea написав:
Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.
Да шутите что-ли. И цена на газ останется, и транша не будет, и курса 30 не будет. Откроют краник и сольют немного ЗВР,
Почитайте три варіанти розвитку подій,складений НБУ.Впевнений,що при складанні цих варіантів були присутні представники Мінфіну,а отже Гройсман в курсі.
Тому й при курсі 40.8 у грудні ЗВР значно просядуть.
Тому я прогнозую,що Гройсман підніме ціни на газ,аби залишився курс 29 в грудні.
Востаннє редагувалось tea
в Чет 05 лип, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54
kharkov_val написав:tea
пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн
Меня во всём этом только одно кумарит С какого перепуга я должен платить за себя по полной !! Есчё и со своих налогов за субсидиантов ??Причём ладно бабушки , но есть и хаты по 200-300 кв на субсидиях !!! Нечем платить продайте нах и купите 30м.кв
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Den
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:57
zzzzzz написав:
ЗВР падают 8-й месяц подряд.
Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )
Июнь 2018 - $ 17 978 млн
За июнь -$141,5 млн
Со скоростью чуть более 1% в месяц.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:58
Den написав: kharkov_val написав:tea
пообещать всем субсидии поднять мин уровень зп и попробовать оттянуть повышение газа на послевыборы или сказать что виноват ГройсмАн
Меня во всём этом только одно кумарит С какого перепуга я должен платить за себя по полной !! Есчё и со своих налогов за субсидиантов ??Причём ладно бабушки , но есть и хаты по 200-300
кв на субсидиях !!! Нечем платить продайте нах и купите 30м.кв
Якщо не помиляюсь,з нового сезону відпадають від субсидій квартири більші за 120 кв.м. і будинки більші за 240 кв.м.Так що Ляшко вже субсидію не візьме.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:02
vovan_prm написав: zzzzzz написав:
ЗВР падают 8-й месяц подряд.
Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )
Июнь 2018 - $ 17 978 млн
За июнь -$141,5 млн
Со скоростью чуть более 1% в месяц.
Та ще й інколи безглуздо витрачають ЗВР.
За останні 3 тижні загалом на міжбанку від"ємне сальдо інтервенцій.
Не простіше було б НБУ ввійти на липень в новий коридор 26.50-27.00,при якому коли курс спускається до 26.50 викуповувати надлишки,а коли піднімається вище 27.00 - гасити ажіотаж.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03
tea написав:
Ціни на газ збільшаться,а кількість субсидіантів зменшиться щонайменше на 30%.Тобто з 10 сімей,які зараз отримують субсидію при ціні газу 7000,з жовтня залишиться тільки 7 сімей,а інші 3 сім"ї мало того,що злетять з субсидії - платитимуть за газ 11 тис.
1)...думаю, що субсидії НЕ отримають більше 50% сімей!
2)...ті сім'ї, які не отримають субсидію - ДВІЧІ проклянуть ту владу: за неотримання субсидії і підвищення(можливе) ціни на газ! - і їм до дупи буде, чи в тому винний президент, чи прем'єр!
... всіх "фтопку"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:05
zzzzzz написав:
ЗВР падают 8-й месяц подряд.
Ноябрь 2017 - $ 18 931 млн
( максимум с начала 2014 года )
Июнь 2018 - $ 17 978 млн
За июнь -$141,5 млн
Є ще один критичний показник,до якого ми наближаємось.
8 місяців ЗВР скорочуються,зате постійно зростає імпорт.А критична межа - ЗВР мають покрити 3 місяці імпорту.
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