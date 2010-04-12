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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 535353545355535653575358>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:06

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Або ціна на газ залишається 7 тис,немає траншу і курс в грудні 40.8.


Да шутите что-ли. И цена на газ останется, и транша не будет, и курса 30 не будет. Откроют краник и сольют немного ЗВР,

Почитайте три варіанти розвитку подій,складений НБУ.Впевнений,що при складанні цих варіантів були присутні представники Мінфіну,а отже Гройсман в курсі.
Тому й при курсі 40.8 у грудні ЗВР значно просядуть.
Тому я прогнозую,що Гройсман підніме ціни на газ,аби залишився курс 29 в грудні.

Без логики,интуитивно, если поднимут на газ- их могут снести, типа майдана и не будет их до выборов.И не собираются поднимать пока- ведь не зря идет сериал , что нам транш не особо нужен.И что красивее не прогнуться под МВФ и держать цену на газ и сказать за мировой кризис , например - или поднять и уйти.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:15

  Tatkaumnihka написав:И не собираются поднимать пока

Зверніть увагу на перше моє посилання на статтю,після чого пішла дискусія.
Там 2 акценти,які я виділив би.
1.Уряд вже пропонував 8 варіантів підняття цін,а МВФ всі їх відхилив.
2.Кожного разу уряд пропопнує МВФ все вищі і вищі тарифні пропозиції.Починав з першої пропозиції - кожного місяця піднімати на 2% аж доки не дійдуть до імпортного паритету.
А крайня,восьма пропозиція,яку теж відхилив МВФ,і про яку написано в статті - рахувати наш газ по формулі "ХАБ 0",а не "ХАБ +".
Тобто крайня пропозиція дуже близька до МВФ-ського варіанту.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Якщо не помиляюсь,з нового сезону відпадають від субсидій квартири більші за 120 кв.м. і будинки більші за 240 кв.м.


Трошки поммиляєтесь:
З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі. https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-on ... ta-adresno
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:26

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:И не собираются поднимать пока

Зверніть увагу на перше моє посилання на статтю,після чого пішла дискусія.
Там 2 акценти,які я виділив би.
1.Уряд вже пропонував 8 варіантів підняття цін,а МВФ всі їх відхилив.
2.Кожного разу уряд пропопнує МВФ все вищі і вищі тарифні пропозиції.Починав з першої пропозиції - кожного місяця піднімати на 2% аж доки не дійдуть до імпортного паритету.
А крайня,восьма пропозиція,яку теж відхилив МВФ,і про яку написано в статті - рахувати наш газ по формулі "ХАБ 0",а не "ХАБ +".
Тобто крайня пропозиція дуже близька до МВФ-ського варіанту.


Поднимают в конце отопительного сезона, что бы люди адаптировались за лето.И думаю они не особо надеялись на принятие крайней позиции- просто создают видимость работы в этом направлении. И, увы, такие послания со стороны НБУ как падение цены на металл и не предоставление транша похожи на подготовку к девальвации.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:26

  Ой+ написав:
  tea написав:Якщо не помиляюсь,з нового сезону відпадають від субсидій квартири більші за 120 кв.м. і будинки більші за 240 кв.м.


Трошки поммиляєтесь:
З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі. https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-on ... ta-adresno

Дякую.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:31

  Tatkaumnihka написав:Поднимают в конце отопительного сезона, что бы люди адаптировались за лето.

Вже двічі уряд відкладав підвищення ціни.Крайній раз - до 1 серпня.
Поки що йдуть переговори.Ціна питання звузилась до різниці між "ХАБ 0" ,яку пропонував Гройсман,до "ХАБ+",на якій стоїть МВФ.Тобто різниця в транспортуванні,а там цифра невелика.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:37

Re: Валютный рынок в контексте

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 05 лип, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:41

  Перес де Куэльяр написав:То може про "Гази" на іншій гілці? Панове .
А газы между прочим влияют на себестоимость производства !!! И естественно чем дороже газы (а предприятия их покупают не по цене населения) тем меньше конкурентна наша промышленность !!!! И как выхлоп меньше в бюджет и валютной выручки !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:52

Den Так може ще про викиди ,та озонові діри обговоримо ,бо це ж Кіотські кошти ,тобто валюта?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:56

  Den написав:
  Перес де Куэльяр написав:То може про "Гази" на іншій гілці? Панове .
А газы между прочим влияют на себестоимость производства !!! И естественно чем дороже газы (а предприятия их покупают не по цене населения) тем меньше конкурентна наша промышленность !!!! И как выхлоп меньше в бюджет и валютной выручки !!!

Тут питання в тому,що цю дискусію можуть потерти.А на профільній гілці не потруть.
tea
 
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