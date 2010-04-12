Банки у нас выполняют не только кредитование, а и перечисление денежных средств: между счетаим юр/физ лиц, денежные переводы, открытие счетов разных видов, платежные карты, которые тоже есть кредитные и их множество. так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист
Перес де Куэльяр написав:То може про "Гази" на іншій гілці? Панове .
А газы между прочим влияют на себестоимость производства !!! И естественно чем дороже газы (а предприятия их покупают не по цене населения) тем меньше конкурентна наша промышленность !!!! И как выхлоп меньше в бюджет и валютной выручки !!!
Тут питання в тому,що цю дискусію можуть потерти.А на профільній гілці не потруть.
Сейчас в Крыму,цены на некоторые товары уже ниже,например яйца 42 рубля,у нас 20 грн ))) А газ ребята,это надо видеть как жарит с комфорки,а у нас в Харькове еле греет и раза в три пламя меньше Бензин 48,автогаз дорогой 27 рублей
Долярчик написав:2)...ті сім'ї, які не отримають субсидію - ДВІЧІ проклянуть ту владу: за неотримання субсидії і підвищення(можливе) ціни на газ! - і їм до дупи буде, чи в тому винний президент, чи прем'єр! ... всіх "фтопку"
Математика другого півріччя для Гройсмана невесела. Трохи нагадаю історію взаємовідносин Гройсмана і МВФ. Уряд Гройсмана прийшов до влади 14 квітня 2016 року.До цього МВФ ще від уряду Яценюка вимагав підняти ціни до 6900.Але підняв Гройсман і погодили з МВФ формулу. В 2016 році курс бюджету був 24.10,а ціна імпортного газу - 210 дол.Ці два показники є в формулі.Також МВФ і уряд Гройсмана домовились,що регулярно переглядатимуть ціни на газ для населення по формулі. В 2017 році курс бюджету 27.20,ціна імпортного газу - десь в районі 230 дол.Тобто вже з опалювального сезону з жовтня 2017 ціна аж ніяк не могла бути 7000,а десь 9000. В 2018 році курс бюджету 29.30,ціна імпортного газу десь 270 дол.Тому й виходить по формулі ціна в районі 11 тис. В Гройсмана було 2 варіанти - підняти в 2 етапи - з 7 до 9,а через рік до 11. Або зараз в 1 етап підняти з 7 до 11. Звичайно,важче підняти з 7 до 11. Але не отримати транш і девальвувати до кінця року гривню до 40.8 - гірший варіант. Подивіться кожен на свій споживчий кошик - скільки там імпорту.А тепер порахуйте,якщо все імпортне подорожчає більш,ніж в півтора рази.І подорожчає для кожного.А з такою девальвацією приходить паніка,забирають депозити,купують долари тощо.