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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53545355535653575358>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:57

  ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату, но тут вроде и резать нечего.
В Украине, по большому счету, сегодня нет ни одного банка
13:25 05.07.2018
.....
Александр Кирш, Народный депутат Украины

http://uatelegraph.com/2018/07/05/v-ukraine-po-bolshomu-schetu-segodnya-net-ni-odnogo-banka/

Банки у нас выполняют не только кредитование, а и перечисление денежных средств: между счетаим юр/физ лиц, денежные переводы, открытие счетов разных видов, платежные карты, которые тоже есть кредитные и их множество.
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:07

  tea написав:
  Den написав:
  Перес де Куэльяр написав:То може про "Гази" на іншій гілці? Панове .
А газы между прочим влияют на себестоимость производства !!! И естественно чем дороже газы (а предприятия их покупают не по цене населения) тем меньше конкурентна наша промышленность !!!! И как выхлоп меньше в бюджет и валютной выручки !!!

Тут питання в тому,що цю дискусію можуть потерти.А на профільній гілці не потруть.

Сейчас в Крыму,цены на некоторые товары уже ниже,например яйца 42 рубля,у нас 20 грн )))
А газ ребята,это надо видеть как жарит с комфорки,а у нас в Харькове еле греет и раза в три пламя меньше
Бензин 48,автогаз дорогой 27 рублей
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:12

  Долярчик написав:2)...ті сім'ї, які не отримають субсидію - ДВІЧІ проклянуть ту владу: за неотримання субсидії і підвищення(можливе) ціни на газ! - і їм до дупи буде, чи в тому винний президент, чи прем'єр! :!: :mrgreen:... всіх "фтопку" :mrgreen:

Математика другого півріччя для Гройсмана невесела.
Трохи нагадаю історію взаємовідносин Гройсмана і МВФ.
Уряд Гройсмана прийшов до влади 14 квітня 2016 року.До цього МВФ ще від уряду Яценюка вимагав підняти ціни до 6900.Але підняв Гройсман і погодили з МВФ формулу.
В 2016 році курс бюджету був 24.10,а ціна імпортного газу - 210 дол.Ці два показники є в формулі.Також МВФ і уряд Гройсмана домовились,що регулярно переглядатимуть ціни на газ для населення по формулі.
В 2017 році курс бюджету 27.20,ціна імпортного газу - десь в районі 230 дол.Тобто вже з опалювального сезону з жовтня 2017 ціна аж ніяк не могла бути 7000,а десь 9000.
В 2018 році курс бюджету 29.30,ціна імпортного газу десь 270 дол.Тому й виходить по формулі ціна в районі 11 тис.
В Гройсмана було 2 варіанти - підняти в 2 етапи - з 7 до 9,а через рік до 11.
Або зараз в 1 етап підняти з 7 до 11.
Звичайно,важче підняти з 7 до 11.
Але не отримати транш і девальвувати до кінця року гривню до 40.8 - гірший варіант.
Подивіться кожен на свій споживчий кошик - скільки там імпорту.А тепер порахуйте,якщо все імпортне подорожчає більш,ніж в півтора рази.І подорожчає для кожного.А з такою девальвацією приходить паніка,забирають депозити,купують долари тощо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:12

Re: Валютный рынок в контексте

Готівковий доляр на ЧР відкотився сьогодні лише на 5коп. Якщо широко вечір 20/30. Яке у кого бачення на завтрашні рухи МБ ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:19

  Перес де Куэльяр написав:Готівковий доляр на ЧР відкотився сьогодні лише на 5коп. Якщо широко вечір 20/30. Яке у кого бачення на завтрашні рухи МБ ?

Так як не буде обов"язкового долара,то "бики" зранку спробують погнати курс вгору.
Якщо дійде до 26.50,НБУ гаситиме.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:28

tea Думаю, что поднятие цены на газ по требованию МВФ не исключает и девальвации, возможно не такой суровой, как 40,80.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:36

  Tatkaumnihka написав:tea Думаю, что поднятие цены на газ по требованию МВФ не исключает и девальвации, возможно не такой суровой, как 40,80.

Так НБУ вже все порахував.
Якщо буде транш,то курс в грудні 28.50.
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000

Але там би мало бути не 3 варіанти,а 4.
Четвертий - якщо отримаємо транш,проте ціни на метал на світовому ринку впадуть.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:43

tea Вот именно, не известно, что больше повлияет, может при очень низких ценах и транш не спасет.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:51

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Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 21:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:52

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  kharkov_val написав:Долярчик что за бизнес? сфера ?

рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах

.... нехай буде і так...... - хіба Я проти? :mrgreen:..... так воно, чи не так, але суті воно не міняє :D
... є магазинчик..... є товар.... є Долярчик за прилавком.... - все :D

п. с.
... зробивши підрахуя тих %% по виручці, що недавно виклав..... вийшло загалом +22,8% за пів року відносно минулого.....
... то яка там в нас реальна інфляція у %% по Ураїні?
... Я в + чи в -? :mrgreen:
Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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