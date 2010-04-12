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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5355535653575358>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:52

  Tatkaumnihka написав:tea Вот именно, не известно, что больше повлияет, может при очень низких ценах и транш не спасет.

Транш нас спасає в усіх випадках.
Без транша всі показники будуть гірші - курс вищий,ЗВР менші,паніка більша.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... все якось ліньки
Это многое объясняет.
З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:00

  ЛАД написав:
  kharkov_val написав:ЛАД я про бухгалтерию и ведение учета, нет академического экономического образования

Опять же, ему не нужно ни первое, ни второе, ни третье. :)

Ага. Только тогда получается, что затраты на товар минус выручка - это инфляция)))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:03

Были у нас ЗВР и меньше 10, и курс при том в пределах 25 был, денежная масса за 4 года не на много увеличилась, значит по внутренним показателям некуда особо ниже 30 падать, а вот цены на металл и могут повлиять.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:05

  freeze написав:Таки внёс сегодня. Пухлый гроссбух убористым текстом на 69 страницах, полный исключениями, отсылками и прочим.

Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.

То есть, Чичваркин, которого выкинули на хер на мороз из России, даёт советы Украине ?
Вот пусть эти же советы даёт тем ФСБешникам, которые его на хер на мороз и выкинули.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:06

  Tatkaumnihka написав:Были у нас ЗВР и меньше 10, и курс при том в пределах 25 был, денежная масса за 4 года не на много увеличилась, значит по внутренним показателям некуда особо ниже 30 падать, а вот цены на металл и могут повлиять.

Не тільки ціни на метал,а й обсяги продажу.Бо коли наступає світова криза,то падає і ціна і обсяги.
Поки що першочергова задача - виконати всі умови МВФ і отримати транш.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:13

tea Отримаємо пізніше) Не важно как назвать цена, объем продаж или просто уменьшится экспортная выручка, это все не перекроет транш. И , возможно, наш уряд это понимает. И просто такая теория- меньше цена на нефть- в пределах 60, значит меньше и на газ- и газ остается 200, а при курсе 41- 8200.)
Востаннє редагувалось Tatkaumnihka в Чет 05 лип, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:20

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату, но тут вроде и резать нечего.
В Украине, по большому счету, сегодня нет ни одного банка
13:25 05.07.2018
.....
Александр Кирш, Народный депутат Украины

http://uatelegraph.com/2018/07/05/v-ukraine-po-bolshomu-schetu-segodnya-net-ni-odnogo-banka/

Банки у нас выполняют не только кредитование, а и перечисление денежных средств: между счетаим юр/физ лиц, денежные переводы, открытие счетов разных видов, платежные карты, которые тоже есть кредитные и их множество.
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист

Точно иканамизд :mrgreen:
Чего стоит только последний абзац:
Именно занятость толкает вперед экономику, создавая одновременно и товары/услуги, и платежеспособный спрос, что позволяет поддерживать товарно-денежный баланс предложения и спроса на все более высоком уровне.

Терминология сразу выдает иксперда
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 05 лип, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:23

  Gumanoid написав:А газ ребята,это надо видеть как жарит с комфорки,а у нас в Харькове еле греет и раза в три пламя меньше

Ню-ню :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:24

  Tatkaumnihka написав: и газ остается 200, а при курсе 41- 8200.)

Додайте інші складові формули - розмитнення,НДС і транспортування по території України до споживача.
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