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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 20:52
Tatkaumnihka написав:tea
Вот именно, не известно, что больше повлияет, может при очень низких ценах и транш не спасет.
Транш нас спасає в усіх випадках.
Без транша всі показники будуть гірші - курс вищий,ЗВР менші,паніка більша.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 20:55
Долярчик написав:
... все якось ліньки
Это многое объясняет.
З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:00
ЛАД написав: kharkov_val написав:ЛАД
я про бухгалтерию и ведение учета, нет академического экономического образования
Опять же, ему не нужно ни первое, ни второе, ни третье.
Ага. Только тогда получается, что затраты на товар минус выручка - это инфляция)))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:03
Были у нас ЗВР и меньше 10, и курс при том в пределах 25 был, денежная масса за 4 года не на много увеличилась, значит по внутренним показателям некуда особо ниже 30 падать, а вот цены на металл и могут повлиять.
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Tatkaumnihka
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:05
freeze написав:
Таки внёс сегодня. Пухлый гроссбух убористым текстом на 69 страницах, полный исключениями, отсылками и прочим.
Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.
То есть, Чичваркин, которого выкинули на хер на мороз из России, даёт советы Украине ?
Вот пусть эти же советы даёт тем ФСБешникам, которые его на хер на мороз и выкинули.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:06
Tatkaumnihka написав:
Были у нас ЗВР и меньше 10, и курс при том в пределах 25 был, денежная масса за 4 года не на много увеличилась, значит по внутренним показателям некуда особо ниже 30 падать, а вот цены на металл и могут повлиять
.
Не тільки ціни
на метал,а й обсяги продажу
.Бо коли наступає світова криза,то падає і ціна і обсяги.
Поки що першочергова задача - виконати всі умови МВФ і отримати транш.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:13
tea Отримаємо пізніше) Не важно как назвать цена, объем продаж или просто уменьшится экспортная выручка, это все не перекроет транш. И , возможно, наш уряд это понимает. И просто такая теория- меньше цена на нефть- в пределах 60, значит меньше и на газ- и газ остается 200, а при курсе 41- 8200.)
Востаннє редагувалось Tatkaumnihka
в Чет 05 лип, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:20
pesikot написав:
Банки у нас выполняют не только кредитование, а и перечисление денежных средств: между счетаим юр/физ лиц, денежные переводы, открытие счетов разных видов, платежные карты, которые тоже есть кредитные и их множество.
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ?
а то у нас таких экономистов, так каждый таксист
Точно иканамизд
Чего стоит только последний абзац:
Именно занятость толкает вперед экономику, создавая одновременно и товары/услуги, и платежеспособный спрос, что позволяет поддерживать товарно-денежный баланс предложения и спроса на все более высоком уровне.
Терминология сразу выдает иксперда
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Чет 05 лип, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:23
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:24
Tatkaumnihka написав:
и газ остается 200, а при курсе 41- 8200.)
Додайте інші складові формули - розмитнення,НДС і транспортування по території України до споживача.
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