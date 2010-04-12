Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41

козак написав: Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента? Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?

козак написав: Долярчик написав: ... все якось ліньки ... все якось ліньки Это многое объясняет.

З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы. Это многое объясняет.З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.

СПЕЦІАЛЬНО УСКЛАДНЮ

... і до першого і до другого допису відповідь така:... а уявіть, що Ви власник,, магазину, де Ви перший рік нічого не рахували, або рахували тільки свою виручку...... а вже наступні роки почали рахувати і затрати на закупівлю товару і вторговану виручку........ - і тоді, за кожен рік віднімаливиручені за рік, зпотраченими на товар..... - і тоді, від того, що вийшло, відняли всі податки і оренду за рік і отримали ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, який розділили на 12міс. і отримали зарплату за місяць!... йдемо далі.....- а далі:!: - уявіть, що той магазин - "будівельні матеріали", де є багато всякої всячини: і електрика/сантехніка з аксесуарами, різні клеї.... грунтівки.... пензлики/валіки..... цв'яхи/шурупи/болти і т. д...... - які були закуплені в різний період часу, по різній ціні.... і багато чого до нуля не продавалось, а добиралось ще, щоб не було "простою"(щоб не виходило під нуль)........ і от тут, я такий Долярчик, кажу вам, Козаку: ану, завтра мені порахуйте всі пензлики/цв'яхи/шурупи/болти і т. д..... і все, що є у Вашому магазині!ТІЛЬКИ - НЕ ЛІНУЙТЕСЬ!...чекатю на відповідь!..... можна й розгорнуту(як зробив Я!)