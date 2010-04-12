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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 535653575358535953605361>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:33

  Tatkaumnihka написав:tea как раз 11 примерно и выйдет)

Можливо.Якщо ж газ впаде до 200 доларів.


https://www.segodnya.ua/img/forall/user ... 111111.png

https://bykvu.com/bukvy/86733-naftogaz- ... naseleniya
Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:37

tea Да, я учла эти моменты- пропорционально сегодняшним ценам , даже с запасом.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:40

  Tatkaumnihka написав:tea Да, я учла эти моменты- пропорционально сегодняшним ценам , даже с запасом.

Ви - дівчинка? :shock:
Бо я думав - "Татко - умничка" мав би бути чоловіком. :roll:
А то в мене останнім часом когнитивний дисонанс. :mrgreen:
Тут у однієї людини є щонайменше 4 ніки.Під одним ніком людина писала від імені дівчинки,під іншими трьома - від імені чоловіка. :shock: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41

.... як на сповіді©)))

  козак написав:Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?


  козак написав:
  Долярчик написав:... все якось ліньки
Это многое объясняет.
З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.

... і до першого і до другого допису відповідь така:
... а уявіть, що Ви власник, наприклад, магазину, де Ви перший рік нічого не рахували, або рахували тільки свою виручку...... а вже наступні роки почали рахувати і затрати на закупівлю товару і вторговану виручку........ - і тоді, за кожен рік віднімали ВСІ виручені за рік, з ВСІМА потраченими на товар..... - і тоді, від того, що вийшло, відняли всі податки і оренду за рік і отримали ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, який розділили на 12міс. і отримали зарплату за місяць! :D
... йдемо далі.....- а далі СПЕЦІАЛЬНО УСКЛАДНЮ:!: - уявіть, що той магазин - "будівельні матеріали", де є багато всякої всячини: і електрика/сантехніка з аксесуарами, різні клеї.... грунтівки.... пензлики/валіки..... цв'яхи/шурупи/болти і т. д...... - які були закуплені в різний період часу, по різній ціні.... і багато чого до нуля не продавалось, а добиралось ще, щоб не було "простою"(щоб не виходило під нуль)....
.... і от тут, я такий Долярчик, кажу вам, Козаку: ану, завтра мені порахуйте всі пензлики/цв'яхи/шурупи/болти і т. д..... і все, що є у Вашому магазині! :mrgreen: ТІЛЬКИ - НЕ ЛІНУЙТЕСЬ! :mrgreen:

...чекатю на відповідь!..... можна й розгорнуту(як зробив Я!) :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лип, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

У нас плановая девальвация раз в 5 лет- с 2008 по 2013, перенесли на февраль 14 , и теперь ждем с 2018/2019. Если бы был реальный рост экономики - можно было бы анализировать- а так исходники те же, только кредиторы меняются.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:43

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:tea Да, я учла эти моменты- пропорционально сегодняшним ценам , даже с запасом.

Ви - дівчинка? :shock:
Бо я думав - "Татко - умничка" мав би бути чоловіком. :roll:
А то в мене останнім часом когнитивний дисонанс. :mrgreen:
Тут у однієї людини є щонайменше 4 ніки.Під одним ніком людина писала від імені дівчинки,під іншими трьома - від імені чоловіка. :shock: :mrgreen:


Да, дивчина, не судите строго мои предположения)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:45

  Tatkaumnihka написав:У нас плановая девальвация раз в 5 лет- с 2008 по 2013, перенесли на февраль 14 , и теперь ждем с 2018/2019. Если бы был реальный рост экономики - можно было бы анализировать- а так исходники те же, только кредиторы меняются.

В світі криза раз на 10 років.
Ми пам"ятаємо кризу 1998 року,потім 2008 року.
Девальвація 2014-2017 років в Україні пов"язана виключно з війною.На Донбасі ми втратили 20% експортного потенціалу і десь 15% людських ресурсів.
Тому наша девальвація під час війни не пов"язана зі світовими кризами,це наша внутрішня історія.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:47

  Tatkaumnihka написав:Да, дивчина, не судите строго мои предположения)

Та я не проти Ваших думок.
Я тільки думав,що за таким ніком мав би бути чоловік.

П.С."Ж.о.п.а_в_роліках" перевернула уяву про чоловіків і жінок. :mrgreen:

https://ru.fishki.net/picsw/072011/29/b ... ol/001.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49

tea Войны еще не было в феврале 2014. Но вспомните как часто тут в период 2008-2013 были зеленые свистки, сколько шло ЗВР на поддержку 8, а в феврале их не стало.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:50

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:Да, дивчина, не судите строго мои предположения)

Та я не проти Ваших думок.
Я тільки думав,що за таким ніком мав би бути чоловік.

П.С."Ж.о.п.а_в_роліках" перевернула уяву про чоловіків і жінок. :mrgreen:
А пише як чоловiк , та Вам чогось.??? На риболовлю разом з’iздите.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 05 лип, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 535653575358535953605361>
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