Можливо.Якщо ж газ впаде до 200 доларів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:33
Можливо.Якщо ж газ впаде до 200 доларів.
Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:37
tea Да, я учла эти моменты- пропорционально сегодняшним ценам , даже с запасом.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:40
Ви - дівчинка?
Бо я думав - "Татко - умничка" мав би бути чоловіком.
А то в мене останнім часом когнитивний дисонанс.
Тут у однієї людини є щонайменше 4 ніки.Під одним ніком людина писала від імені дівчинки,під іншими трьома - від імені чоловіка.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41
.... як на сповіді©)))
... і до першого і до другого допису відповідь така:
... а уявіть, що Ви власник, наприклад, магазину, де Ви перший рік нічого не рахували, або рахували тільки свою виручку...... а вже наступні роки почали рахувати і затрати на закупівлю товару і вторговану виручку........ - і тоді, за кожен рік віднімали ВСІ виручені за рік, з ВСІМА потраченими на товар..... - і тоді, від того, що вийшло, відняли всі податки і оренду за рік і отримали ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, який розділили на 12міс. і отримали зарплату за місяць!
... йдемо далі.....- а далі СПЕЦІАЛЬНО УСКЛАДНЮ:!: - уявіть, що той магазин - "будівельні матеріали", де є багато всякої всячини: і електрика/сантехніка з аксесуарами, різні клеї.... грунтівки.... пензлики/валіки..... цв'яхи/шурупи/болти і т. д...... - які були закуплені в різний період часу, по різній ціні.... і багато чого до нуля не продавалось, а добиралось ще, щоб не було "простою"(щоб не виходило під нуль)....
.... і от тут, я такий Долярчик, кажу вам, Козаку: ану, завтра мені порахуйте всі пензлики/цв'яхи/шурупи/болти і т. д..... і все, що є у Вашому магазині! ТІЛЬКИ - НЕ ЛІНУЙТЕСЬ!
...чекатю на відповідь!..... можна й розгорнуту(як зробив Я!)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лип, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
У нас плановая девальвация раз в 5 лет- с 2008 по 2013, перенесли на февраль 14 , и теперь ждем с 2018/2019. Если бы был реальный рост экономики - можно было бы анализировать- а так исходники те же, только кредиторы меняются.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:43
Да, дивчина, не судите строго мои предположения)
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:45
В світі криза раз на 10 років.
Ми пам"ятаємо кризу 1998 року,потім 2008 року.
Девальвація 2014-2017 років в Україні пов"язана виключно з війною.На Донбасі ми втратили 20% експортного потенціалу і десь 15% людських ресурсів.
Тому наша девальвація під час війни не пов"язана зі світовими кризами,це наша внутрішня історія.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:47
Та я не проти Ваших думок.
Я тільки думав,що за таким ніком мав би бути чоловік.
П.С."Ж.о.п.а_в_роліках" перевернула уяву про чоловіків і жінок.
Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49
tea Войны еще не было в феврале 2014. Но вспомните как часто тут в период 2008-2013 были зеленые свистки, сколько шло ЗВР на поддержку 8, а в феврале их не стало.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:50
А пише як чоловiк , та Вам чогось.??? На риболовлю разом з’iздите.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 05 лип, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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