Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2018 года составила 531,4 млн грн, что в 4,5 раза , или на 1 млрд 850,8 млн грн, ниже показателя января-апреля 2017 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).



По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 764,6 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше , чем за аналогичный период 2017 года.



Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в апреле-2018 сократился на 59% по сравнению с апрелем-2017 и составил 309,8 грн.



Согласно данным статведомства, в апреле-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,7 млн домохозяйств в Украине, что составляет 45% от общего количества домохозяйств в стране.



Ранее министр социальной политики Андрей Рева разоблачил богачей, которые получают субсидии. При этом министр подсчитал, что больше всего нарушителей – во Львовской области.