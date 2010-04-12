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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53575358535953605361>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:52

  Tatkaumnihka написав:tea Войны еще не было в феврале 2014.

Путін датував медалі "За взяття Криму" 20 лютого.

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 090b33.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:57

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Недавно смотрел интервью с Чичваркиным. На вопрос какой совет вы можете дать для Украины. Он ответил - Примите наконец Закон об ограничении размеров любых законодательных актов, любой закон должен быть форматом в половину листа А4, тогда он будет прозрачен и понятен всем, там не будет коррупционных мин, скрытых смыслов и возможностей замылить сам смысл.

Трудно представить себе налоговый кодекс на половину листа. Уголовный и административный - еще труднее.
Боюсь, что предлагаемый закон должен будет содержать пару сотен листов исключений :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:59

Re: Валютный рынок в контексте

Медали пуха- я не учла в расчетах- каюсь) но 20 у нас только расстрелы были и по Крыму еще не было движений.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:01

  Перес де Куэльяр написав: А пише як чоловiк , та Вам чогось.???

Подивіться на свою аву. :mrgreen:
Вам ось такі дівчата писатимуть. :shock: :oops: :mrgreen:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... e0Hytux3ok
Востаннє редагувалось tea в Чет 05 лип, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:07

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:Поднимают в конце отопительного сезона, что бы люди адаптировались за лето.

Вже двічі уряд відкладав підвищення ціни.Крайній раз - до 1 серпня.
Поки що йдуть переговори.Ціна питання звузилась до різниці між "ХАБ 0" ,яку пропонував Гройсман,до "ХАБ+",на якій стоїть МВФ.Тобто різниця в транспортуванні,а там цифра невелика.

Цифри не знаєте? Бо, можливо, різниця не така вже й маленька.

К вопросу о количестве и сумме субсидий:
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2018 года составила 531,4 млн грн, что в 4,5 раза, или на 1 млрд 850,8 млн грн, ниже показателя января-апреля 2017 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 764,6 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в апреле-2018 сократился на 59% по сравнению с апрелем-2017 и составил 309,8 грн.

Согласно данным статведомства, в апреле-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,7 млн домохозяйств в Украине, что составляет 45% от общего количества домохозяйств в стране.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева разоблачил богачей, которые получают субсидии. При этом министр подсчитал, что больше всего нарушителей – во Львовской области.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:16

Долярчик Я Вас поддержу! Нет смысла вести регулярную инвентаризацию, если продавец и владелец магазина одно лицо. Остатки товара идут Вам в прибыль, а приблизительную прибыль Вы верно посчитали.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:18

  Сибарит написав:Трудно представить себе налоговый кодекс на половину листа. Уголовный и административный - еще труднее.


Зато легко представить тот же налоговый кодекс минимум в три раза короче. Зачем там какие-то таблицы - лесоматериалы столько-то, другое - столько-то? Всё, что делается слишком длинно и слишком сложно однозначно сделано не просто так.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:19

  Tatkaumnihka написав:Были у нас ЗВР и меньше 10, и курс при том в пределах 25 был, денежная масса за 4 года не на много увеличилась, значит по внутренним показателям некуда особо ниже 30 падать, а вот цены на металл и могут повлиять.

Не знаю, у меня нет данных, но такое ощущение, что увеличилась скорость оборота денег (возможно, благодаря довольно быстрому росту карточных расчётов). Это равноценно увеличению денежной массы.
Иначе не могу объяснить весьма приличный рост зарплат при постоянной денежной массе.
В таком случае есть и внутренние основания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:21

  ЛАД написав:
  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:Поднимают в конце отопительного сезона, что бы люди адаптировались за лето.

Вже двічі уряд відкладав підвищення ціни.Крайній раз - до 1 серпня.
Поки що йдуть переговори.Ціна питання звузилась до різниці між "ХАБ 0" ,яку пропонував Гройсман,до "ХАБ+",на якій стоїть МВФ.Тобто різниця в транспортуванні,а там цифра невелика.

Цифри не знаєте? Бо, можливо, різниця не така вже й маленька.


Я ж не знаю - від якого ХАБу рахують транспортування газу.
Вугілля рахують - транспортування з Ротердаму.Тому й формула називається Ротердам+
Думаю,що транспортування буде в межах 30-60 доларів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:24

ЛАД Я смотрела показатель " Грошова маса" в отчете НБУ с декабря 2016, например по май 2018 + 10% примерно декабрь 2016 1102,7, май 2018 - 1197,8
Tatkaumnihka
 
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