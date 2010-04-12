Напрасно Вы так.
Александр Кирш весьма грамотный товарищ.
pesikot
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист
Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:24
vovan_prm
Напрасно Вы так.
Александр Кирш весьма грамотный товарищ.
pesikot
Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:28
...а приємно, що на нашу гілочку завітала розумна "синичка"!
ооо!!! - зразу видно нашу ЯСКРАВУ ЗІРОЧКУ нашого тмяного-похмурого форуму!
Дякую за підтримку!(Ви все правильно зрозуміли: продавець і власник - один той самий..... Долярчик )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:34
НБУ підконтрольний пороху.
чим менший курс тим менше надходить в бюджет.
чим менше надходить в бюджет тим більше проблем у гройсмана.
теорія може й так собі але цілком можлива бо у гройсмана вже здається істерика від того що бюджет не наповнюється згідно планів. а розташування поліції на митниці інакше як істерикою не назовеш.
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:37
...пробую зібрати все до купи.....
рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах[/quote]
====
.... нехай буде і так...... - хіба Я проти? :mn:..... так воно, чи не так, але суті воно не міняє
... є магазинчик..... є товар.... є Долярчик за прилавком.... - все :
п. с.
... зробивши підрахуя тих %% по виручці, що недавно виклав..... вийшло загалом +22,8% за пів року відносно минулого.....
... то яка там в нас реальна інфляція у %% по Ураїні?
... Я в + чи в -?
======
[/quote]Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?[/quote]
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Долярчик написав:
козак написав:
Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?
козак написав:
Долярчик написав:
... все якось ліньки
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Это многое объясняет.
З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.
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... і до першого і до другого допису відповідь така:
... а уявіть, що Ви власник, наприклад, магазину, де Ви перший рік нічого не рахували, або рахували тільки свою виручку...... а вже наступні роки почали рахувати і затрати на закупівлю товару і вторговану виручку........ - і тоді, за кожен рік віднімали ВСІ виручені за рік, з ВСІМА потраченими на товар..... - і тоді, від того, що вийшло, відняли всі податки і оренду за рік і отримали ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, який розділили на 12міс. і отримали зарплату за місяць!
... йдемо далі.....- а далі СПЕЦІАЛЬНО УСКЛАДНЮ:!: - уявіть, що той магазин - "будівельні матеріали", де є багато всякої всячини: і електрика/сантехніка з аксесуарами, різні клеї.... грунтівки.... пензлики/валіки..... цв'яхи/шурупи/болти і т. д...... - які були закуплені в різний період часу, по різній ціні.... і багато чого до нуля не продавалось, а добиралось ще, щоб не було "простою"(щоб не виходило під нуль)....
.... і от тут, я такий Долярчик, кажу вам, Козаку: ану, завтра мені порахуйте всі пензлики/цв'яхи/шурупи/болти і т. д..... і все, що є у Вашому магазині! ТІЛЬКИ - НЕ ЛІНУЙТЕСЬ!
...чекатю на відповідь!..... можна й розгорнуту(як зробив Я!)
... ще допишу....
.. ще на хлопський розум приклад:
- якщо куплено за рік(НАПРИКЛАД) товару на 200тис.грн., а виручка за РІК склала 350тис.грн.... то 350-200=150-30(оренда+податки) =120тис / 12міс. =10тис.грн /міс ЧИСТОГО ПРИБУТКУ!...... - наступного року нехай 250тис. потратили на товар(ЗА РІК), а наторгували(ЗА РІК) 450тис.... то 450-250=200-50(оренда+податки, бо вони не стоять на місці, а ростуть) = 150тис за рік ЧИСТОГО ПРИБУТКУ! / на 12міс.......і так кожного року...... - то що Я не так роблю? - і що тут не правильне?
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лип, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:38
О, только опять не ролики ))
"Я был бы очень признателен, если бы Вы прочли не последнее мое сообщение, а хотя бы несколько. И фактическую сумму ЗВР огласите, пожалуйста
Я ж не волшебник- фактической суммы не знаю...Сообщения ваши читала- оптимистичные)
viewtopic.php?p=86502#p86502
Увлечение - рыбалка ? Подледный лов ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13816
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:47
не знаю як порахують в нас, але в німеччині при ціні газу на кордоні 350 баксів продавали населенню по 750. звісно з/п в німеччині віщи але з/п складає не таку й велику частку в структурі витрат.
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:47
Чай, не передёргивайте.
Из-за войны девальвация. по-видимому, выше, чем могла бы быть, но произошла бы она обязательно. И об это писали и в 2013, и в начале 2014, когда войны ещё не было.
Так что не война причина девальвации, война - причина более высокой девальвации, чем могла бы быть.
Хотя насчёт "плановой девальвации раз в 5 лет" Tatkaumnihka несколько передёрнула - 1998-2008-2014.
Вы знаете, что я не отношусь к секте гривнепоклонников, но мне кажется, что 40,8 НБУ рассчитал исходя из исключительно неблагоприятных предпосылок, хотя о возможном падении цен на металл и прогнозаж о заметном падении этих цен я писал давно (по-моему, ещё в начале весны). Не думаю, что даже без транша и снижении цен на металл такая сильная девальвация (рост доллара на 55%) является неизбежной и необходимой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 лип, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:51
... та шо ж Ви за люди такі!)))))
Ви - дівчинка?
Бо я думав - "Татко - умничка" мав би бути чоловіком.
А то в мене останнім часом когнитивний дисонанс. :m
Тут у однієї людини є щонайменше 4 ніки.Під одним ніком людина писала від імені дівчинки,під іншими трьома - від імені чоловіка. [/quote]
О, только опять не ролики ))
"Я был бы очень признателен, если бы Вы прочли не последнее мое сообщение, а хотя бы несколько. И фактическую сумму ЗВР огласите, пожалуйста
Я ж не волшебник- фактической суммы не знаю...Сообщения ваши читала- оптимистичные)
viewtopic.php?p=86502#p86502
Увлечение - рыбалка ? Подледный лов ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13816[/quote]
========
... от Ви зараз цим дописом..... ніби ножицями.... Чая чік-чік!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:59
.... все ж - елементарно!)))
.... та не переймайтесь Ви так...... - пару викладених Ваших фото тут в купальнику, чи без..... - зразу розвіють всі сумніви форумчан!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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