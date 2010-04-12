Додано: Чет 05 лип, 2018 22:37

козак написав: [quote=Долярчик что за бизнес? сфера ? [quote=что за бизнес? сфера ?

.. ще допишу....

.. ще на хлопський розум приклад:

- якщо куплено за рік(НАПРИКЛАД) товару на 200тис.грн., а виручка за РІК склала 350тис.грн.... то 350-200=150-30(оренда+податки) =120тис / 12міс. =10тис.грн /міс ЧИСТОГО ПРИБУТКУ!...... - наступного року нехай 250тис. потратили на товар(ЗА РІК), а наторгували(ЗА РІК) 450тис.... то 450-250=200-50(оренда+податки, бо вони не стоять на місці, а ростуть) = 150тис за рік ЧИСТОГО ПРИБУТКУ! / на 12міс.......і так кожного року...... - то що Я не так роблю? - і що тут не правильне?

рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах[/quote]====.... нехай буде і так...... - хіба Я проти? :mn:..... так воно, чи не так, але суті воно не міняє... є магазинчик..... є товар.... є Долярчик за прилавком.... - все :п. с.... зробивши підрахуя тих %% по виручці, що недавно виклав..... вийшло загалом +22,8% за пів року відносно минулого........ то яка там в нас реальна інфляція у %% по Ураїні?... Я в + чи в -?======[/quote]Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?[/quote]====Долярчик написав:козак написав:Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?козак написав:Долярчик написав:... все якось ліньки===Это многое объясняет.З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.====... і до першого і до другого допису відповідь така:... а уявіть, що Ви власник, наприклад, магазину, де Ви перший рік нічого не рахували, або рахували тільки свою виручку...... а вже наступні роки почали рахувати і затрати на закупівлю товару і вторговану виручку........ - і тоді, за кожен рік віднімали ВСІ виручені за рік, з ВСІМА потраченими на товар..... - і тоді, від того, що вийшло, відняли всі податки і оренду за рік і отримали ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, який розділили на 12міс. і отримали зарплату за місяць!... йдемо далі.....- а далі СПЕЦІАЛЬНО УСКЛАДНЮ:!: - уявіть, що той магазин - "будівельні матеріали", де є багато всякої всячини: і електрика/сантехніка з аксесуарами, різні клеї.... грунтівки.... пензлики/валіки..... цв'яхи/шурупи/болти і т. д...... - які були закуплені в різний період часу, по різній ціні.... і багато чого до нуля не продавалось, а добиралось ще, щоб не було "простою"(щоб не виходило під нуль)........ і от тут, я такий Долярчик, кажу вам, Козаку: ану, завтра мені порахуйте всі пензлики/цв'яхи/шурупи/болти і т. д..... і все, що є у Вашому магазині!ТІЛЬКИ - НЕ ЛІНУЙТЕСЬ!...чекатю на відповідь!..... можна й розгорнуту(як зробив Я!)