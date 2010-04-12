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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5358535953605361>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:24

vovan_prm
Напрасно Вы так.
Александр Кирш весьма грамотный товарищ.
pesikot
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист

Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:28

...а приємно, що на нашу гілочку завітала розумна "синичка"!

  Tatkaumnihka написав:Долярчик Я Вас поддержу! Нет смысла вести регулярную инвентаризацию, если продавец и владелец магазина одно лицо. Остатки товара идут Вам в прибыль, а приблизительную прибыль Вы верно посчитали.

ооо!!! - зразу видно нашу ЯСКРАВУ ЗІРОЧКУ нашого тмяного-похмурого форуму! :D
Дякую за підтримку!(Ви все правильно зрозуміли: продавець і власник - один той самий..... Долярчик :mrgreen:)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:34

  tea написав:Не простіше було б НБУ ввійти на липень в новий коридор 26.50-27.00,при якому коли курс спускається до 26.50 викуповувати надлишки,а коли піднімається вище 27.00 - гасити ажіотаж.

НБУ підконтрольний пороху.
чим менший курс тим менше надходить в бюджет.
чим менше надходить в бюджет тим більше проблем у гройсмана.
теорія може й так собі але цілком можлива бо у гройсмана вже здається істерика від того що бюджет не наповнюється згідно планів. а розташування поліції на митниці інакше як істерикою не назовеш.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:37

...пробую зібрати все до купи.....

  козак написав:[quote=Долярчик что за бизнес? сфера ?

рахітний бізнес-чахлик на вєліках і супутніх товарах[/quote]
====
.... нехай буде і так...... - хіба Я проти? :mn:..... так воно, чи не так, але суті воно не міняє
... є магазинчик..... є товар.... є Долярчик за прилавком.... - все :

п. с.
... зробивши підрахуя тих %% по виручці, що недавно виклав..... вийшло загалом +22,8% за пів року відносно минулого.....
... то яка там в нас реальна інфляція у %% по Ураїні?
... Я в + чи в -?
======
[/quote]Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?[/quote]
====
Долярчик написав:
козак написав:
Вы продали столько же единиц товара аналогичного ценового сегмента?
козак написав:
Долярчик написав:
... все якось ліньки
===
Это многое объясняет.
З.ы. Нет правильных ответов на неправильные вопросы.
====

... і до першого і до другого допису відповідь така:
... а уявіть, що Ви власник, наприклад, магазину, де Ви перший рік нічого не рахували, або рахували тільки свою виручку...... а вже наступні роки почали рахувати і затрати на закупівлю товару і вторговану виручку........ - і тоді, за кожен рік віднімали ВСІ виручені за рік, з ВСІМА потраченими на товар..... - і тоді, від того, що вийшло, відняли всі податки і оренду за рік і отримали ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, який розділили на 12міс. і отримали зарплату за місяць! :D
... йдемо далі.....- а далі СПЕЦІАЛЬНО УСКЛАДНЮ:!: - уявіть, що той магазин - "будівельні матеріали", де є багато всякої всячини: і електрика/сантехніка з аксесуарами, різні клеї.... грунтівки.... пензлики/валіки..... цв'яхи/шурупи/болти і т. д...... - які були закуплені в різний період часу, по різній ціні.... і багато чого до нуля не продавалось, а добиралось ще, щоб не було "простою"(щоб не виходило під нуль)....
.... і от тут, я такий Долярчик, кажу вам, Козаку: ану, завтра мені порахуйте всі пензлики/цв'яхи/шурупи/болти і т. д..... і все, що є у Вашому магазині! :mrgreen: ТІЛЬКИ - НЕ ЛІНУЙТЕСЬ! :mrgreen:

...чекатю на відповідь!..... можна й розгорнуту(як зробив Я!) :D

... ще допишу....
.. ще на хлопський розум приклад:
- якщо куплено за рік(НАПРИКЛАД) товару на 200тис.грн., а виручка за РІК склала 350тис.грн.... то 350-200=150-30(оренда+податки) =120тис / 12міс. =10тис.грн /міс ЧИСТОГО ПРИБУТКУ!...... - наступного року нехай 250тис. потратили на товар(ЗА РІК), а наторгували(ЗА РІК) 450тис.... то 450-250=200-50(оренда+податки, бо вони не стоять на місці, а ростуть) = 150тис за рік ЧИСТОГО ПРИБУТКУ! / на 12міс.......і так кожного року...... - то що Я не так роблю? - і що тут не правильне? :shock:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лип, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:38

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:tea Да, я учла эти моменты- пропорционально сегодняшним ценам , даже с запасом.

Ви - дівчинка? :shock:
Бо я думав - "Татко - умничка" мав би бути чоловіком. :roll:
А то в мене останнім часом когнитивний дисонанс. :mrgreen:
Тут у однієї людини є щонайменше 4 ніки.Під одним ніком людина писала від імені дівчинки,під іншими трьома - від імені чоловіка. :shock: :mrgreen:


О, только опять не ролики ))

"Я был бы очень признателен, если бы Вы прочли не последнее мое сообщение, а хотя бы несколько. И фактическую сумму ЗВР огласите, пожалуйста

Я ж не волшебник- фактической суммы не знаю...Сообщения ваши читала- оптимистичные)

viewtopic.php?p=86502#p86502

Увлечение - рыбалка ? Подледный лов ?
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:47

  tea написав:Поки що йдуть переговори.Ціна питання звузилась до різниці між "ХАБ 0" ,яку пропонував Гройсман,до "ХАБ+",на якій стоїть МВФ.Тобто різниця в транспортуванні,а там цифра невелика.

не знаю як порахують в нас, але в німеччині при ціні газу на кордоні 350 баксів продавали населенню по 750. звісно з/п в німеччині віщи але з/п складає не таку й велику частку в структурі витрат.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:47

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:У нас плановая девальвация раз в 5 лет- с 2008 по 2013, перенесли на февраль 14 , и теперь ждем с 2018/2019. Если бы был реальный рост экономики - можно было бы анализировать- а так исходники те же, только кредиторы меняются.

В світі криза раз на 10 років.
Ми пам"ятаємо кризу 1998 року,потім 2008 року.
Девальвація 2014-2017 років в Україні пов"язана виключно з війною.На Донбасі ми втратили 20% експортного потенціалу і десь 15% людських ресурсів.
Тому наша девальвація під час війни не пов"язана зі світовими кризами,це наша внутрішня історія.

Чай, не передёргивайте.
Из-за войны девальвация. по-видимому, выше, чем могла бы быть, но произошла бы она обязательно. И об это писали и в 2013, и в начале 2014, когда войны ещё не было.
Так что не война причина девальвации, война - причина более высокой девальвации, чем могла бы быть.
Хотя насчёт "плановой девальвации раз в 5 лет" Tatkaumnihka несколько передёрнула - 1998-2008-2014.
Вы знаете, что я не отношусь к секте гривнепоклонников, но мне кажется, что 40,8 НБУ рассчитал исходя из исключительно неблагоприятных предпосылок, хотя о возможном падении цен на металл и прогнозаж о заметном падении этих цен я писал давно (по-моему, ещё в начале весны). Не думаю, что даже без транша и снижении цен на металл такая сильная девальвация (рост доллара на 55%) является неизбежной и необходимой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 лип, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:51

... та шо ж Ви за люди такі!)))))

  freeze написав:[quote="4401552: Да, я учла эти моменты- пропорционально сегодняшним ценам , даже с запасом.

Ви - дівчинка?
Бо я думав - "Татко - умничка" мав би бути чоловіком.
А то в мене останнім часом когнитивний дисонанс. :m
Тут у однієї людини є щонайменше 4 ніки.Під одним ніком людина писала від імені дівчинки,під іншими трьома - від імені чоловіка. :shock: :mrgreen:[/quote]

О, только опять не ролики ))

"Я был бы очень признателен, если бы Вы прочли не последнее мое сообщение, а хотя бы несколько. И фактическую сумму ЗВР огласите, пожалуйста

Я ж не волшебник- фактической суммы не знаю...Сообщения ваши читала- оптимистичные)

viewtopic.php?p=86502#p86502

Увлечение - рыбалка ? Подледный лов ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13816[/quote]
========

... от Ви зараз цим дописом..... ніби ножицями.... Чая чік-чік! :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:53

freeze так отвечала на чью-то цитату. и куда мне до роликов.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:59

.... все ж - елементарно!)))

  Tatkaumnihka написав:freeze так отвечала на чью-то цитату. и куда мне до роликов.

.... та не переймайтесь Ви так...... - пару викладених Ваших фото тут в купальнику, чи без..... - зразу розвіють всі сумніви форумчан! :oops: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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