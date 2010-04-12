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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:00
ЛАД Много неизвестных в этих формулах, вот вы подметили рост ЗП, плюс те же субсидии, а денежная масса не растет?
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Tatkaumnihka
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Додано: Чет 05 лип, 2018 23:34
Tatkaumnihka написав:freeze
так отвечала на чью-то цитату. и куда мне до роликов.
Неправильное цитирование запутывает, согласен.
Цезарь вне подозрений /C/
Тем более Винница, да еще немного другие идеологические позиции чем у О_О
Надеюсь не сестра ?
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freeze
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Додано: Чет 05 лип, 2018 23:40
freeze написав: Tatkaumnihka написав:freeze
так отвечала на чью-то цитату. и куда мне до роликов.
Неправильное цитирование запутывает, согласен.
Цезарь вне подозрений /C/
Тем более Винница, да еще немного другие идеологические позиции чем у О_О
Надеюсь не сестра ?
«Я в нашем партизанском отряде была, как это говорится, и швец, и жнец, и в дуду игрец. И стряпала, и варила, и чинила, и лечила и рыбу ловила и плюсы ставила,ну типа, аляка "консервой" была ,в общем нефть ,газ ,металл,финансы ,политика разбираюсь очень хорошо ,как "дивчина" »
(Л. Ленч «Энзе»)
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