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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5358535953605361

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:00

ЛАД Много неизвестных в этих формулах, вот вы подметили рост ЗП, плюс те же субсидии, а денежная масса не растет?
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:34

  Tatkaumnihka написав:freeze так отвечала на чью-то цитату. и куда мне до роликов.


Неправильное цитирование запутывает, согласен.
Цезарь вне подозрений /C/

Тем более Винница, да еще немного другие идеологические позиции чем у О_О

Надеюсь не сестра ? :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:40

  freeze написав:
  Tatkaumnihka написав:freeze так отвечала на чью-то цитату. и куда мне до роликов.


Неправильное цитирование запутывает, согласен.
Цезарь вне подозрений /C/

Тем более Винница, да еще немного другие идеологические позиции чем у О_О

Надеюсь не сестра ? :roll:
«Я в нашем партизанском отряде была, как это говорится, и швец, и жнец, и в дуду игрец. И стряпала, и варила, и чинила, и лечила и рыбу ловила и плюсы ставила,ну типа, аляка "консервой" была ,в общем нефть ,газ ,металл,финансы ,политика разбираюсь очень хорошо ,как "дивчина" » :?:
(Л. Ленч «Энзе»)
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:04

Re: Валютный рынок в контексте

Курси на вечір
МБ - 26.37(+/-2коп)
ЧР - 26.33(+/-2коп)
Позитивчик
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