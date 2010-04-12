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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:27
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове.Почали з Позитивчика доляр на МБ вниз ,Чай міркує про тата "і жнець і швець і в дуду гравець". ЧР Киів 18/22.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:28
Я вроде уже когда-то писал на этот счет В текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны, т.к. у большинства людей уже нет "запаса жира", и они станут жить в тотальной нищете. Будет как в латиноамериканских странах, гиперинфляция, еще бОльший рост криминала. Этим кризисом, конечно же, воспользуется соседняя страна, и Украина превратиться в Малороссию. И на 40 курс уже не остановится, будет постоянный рост до полного краха страны. Здесь все зависит от количества поведения оленей, как больших так и маленьких. У них несколько вариантов:
1. Скупить бакс "на все" и успеть "в последний вагон", продолжать скупать бакс на весь свежий гривневый доход.
а) Если таких будет очень много, то, естественно, страна быстро улетит к курсу 50+ и развалиться. При чем если олени думают, что они в этом случае обезопасились, потому что сидят в баксе, то это не так. Поменять бакс на гривну будет физически опасно, ведь если обнищавшее население узнает, что у них есть баксы - к ним просто придут с фразой "шо тiпа самий умний? Давай дiлись". Т.е. или у них эти баксы отберут или они не смогут их "светить" и тратить. Разве что успеют сбежать заграницу, но наши погранцы уж точно не упустят момент отобрать бОльшую часть (если не все) при пересечении
б) Если таких оленей будет немного, курс в итоге остановится на 35 и начнет откатывать назад к 30, еще как-то можно будет протянуть до выборов и надеяться, но без реальных изменений в итоге все скатиться к пункту выше, т.к. чем больше кризис, тем больше будет желающих "спастись в валюте".
2. Количество оленей не увеличится, тогда курс не вырастет выше 30, "гривнепатриоты" понизят выгоду от грн депо (а, может, будут и убытки), но страна в принципе еще будет на плаву и будет шанс на изменения в лучшую сторону после выборов.
Главный вопрос здесь в "шкурном интересе". Каждый должен определить для себя модель поведения в случае начала резкого роста, как в феврале 2015. Или же кинуться скупать бакс, приближая варианты 1а / 1б, или же не бежать. Но наш менталитет устроен так, что мысль "ага, а другие побегут и я в итоге останусь в проигрыше, нееее, так не пойдет" все же увеличивает первые варианты. С другой стороны, для себя я понимаю некоторые простые вещи, а именно:
- если будет серьезный кризис и курс и вправду вырастет до 40 (а потом и 50+ и т.д.), то плохо будет всем. Страны, скорее всего, быстро не станет, а "самых умных" будут раскулачивать.
- если курс растет, то падает текущий долларовый доход для всех, т.е. если в 2012 году человек получал 2к грн и это было $250, то сейчас это $77 (ну пусть $100, ведь доход тоже мог вырасти). Итого, если бы тогда олени не побежали и курс остался бы 10-14, то сейчас они бы все получали примерно в 2 раза больше в долларовом эквиваленте. И здесь есть выбор: потерять 20-40% сбережений в долларовом эквиваленте (но покупательная способность упадет не так сильно, ведь не все цены напрямую привязаны к доллару), но получать больше долларового дохода в будущем, или "спасти" 20-40% сбережений, но получать в будущем на 20-30% меньше ежемесячно. И неизвестно, что выгоднее. И это справедливо и для бизнеса, ведь при росте курса будет падение покупательной способности, не будет товарооборота, бизнес будет сворачиваться, и доходов может вообще не быть.
Тут уже каждый должен думать сам о последствиях тех или иных действий для себя, для окружающих, и для страны.
Повторюсь, разница с кризисом 2015 года в том, что сейчас у населения уже нет "запаса жирка", и следующий кризис будет намного жестче с огромным ростом криминала.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:45
Re: Валютный рынок в контексте
Наверное, вчера "Золотого теленка" перечитывали?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:52
Так что, проще и надёжней сдать (или вообще сжечь) свои "никому не нужные", и спать спокойно?
Это просто какое "новое слово" в технике загона в гривну!
Сдавай доллары, а то придут "активисты" (гривне-патриоты, наверно) и отберут!
Всё IMHO
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:29
Не вірно
Є знос товару від перекидування його роками з місця на місце (навіть якщо це залізяка) , є зміна ціни ( не завжди вверх ) , є взагалі шлак який купив, але ніколи не продаш , є втрати від поломок, є втрати від крадіжок ( товар лежить на вітрині, гарантувати що за роки ніхто/нічого не вкрав- неможливо.
Тому формула
продав-купив=прибуток - не вірна
вірна наступна формула
продав-купив-втрати(крадіжки/переоцінки і так далі)=прибуток
А визначити втрати без обліку (хоча б два рази перед початком сезону і по закінченню сезону) неможливо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:07
Доброго всем пятничного дня.
Харьковские валютные движители встречают обед следующим образом: $ 26.18/26.24.
P.S.: рост ЗП спровоцирован в том числе и оттоком умеющих работать кадров. Кадой предлагаемая ЗП в 2-3, а то и более раз выше имеющейся, причем ни где-то в Поланде, а в своем же областном центре, поневоле начинаешь задумываться о будущем.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:21
Re: Валютный рынок в контексте
Щось МБ заціпило 29/31 ,все, мабуть нижче не піде .коррахунки збільшилися 06.07.2018 Пт. до 48 267,1
+ 5062.1
на 11.72%.
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