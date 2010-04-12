Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:28

ЛАД написав: Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится.

Я вроде уже когда-то писал на этот счетВ текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны, т.к. у большинства людей уже нет "запаса жира", и они станут жить в тотальной нищете. Будет как в латиноамериканских странах, гиперинфляция, еще бОльший рост криминала. Этим кризисом, конечно же, воспользуется соседняя страна, и Украина превратиться в Малороссию. И на 40 курс уже не остановится, будет постоянный рост до полного краха страны. Здесь все зависит от количества поведения оленей, как больших так и маленьких. У них несколько вариантов:1. Скупить бакс "на все" и успеть "в последний вагон", продолжать скупать бакс на весь свежий гривневый доход.а) Если таких будет очень много, то, естественно, страна быстро улетит к курсу 50+ и развалиться. При чем если олени думают, что они в этом случае обезопасились, потому что сидят в баксе, то это не так. Поменять бакс на гривну будет физически опасно, ведь если обнищавшее население узнает, что у них есть баксы - к ним просто придут с фразой "шо тiпа самий умний? Давай дiлись". Т.е. или у них эти баксы отберут или они не смогут их "светить" и тратить. Разве что успеют сбежать заграницу, но наши погранцы уж точно не упустят момент отобрать бОльшую часть (если не все) при пересеченииб) Если таких оленей будет немного, курс в итоге остановится на 35 и начнет откатывать назад к 30, еще как-то можно будет протянуть до выборов и надеяться, но без реальных изменений в итоге все скатиться к пункту выше, т.к. чем больше кризис, тем больше будет желающих "спастись в валюте".2. Количество оленей не увеличится, тогда курс не вырастет выше 30, "гривнепатриоты" понизят выгоду от грн депо (а, может, будут и убытки), но страна в принципе еще будет на плаву и будет шанс на изменения в лучшую сторону после выборов.Главный вопрос здесь в "шкурном интересе". Каждый должен определить для себя модель поведения в случае начала резкого роста, как в феврале 2015. Или же кинуться скупать бакс, приближая варианты 1а / 1б, или же не бежать. Но наш менталитет устроен так, что мысль "ага, а другие побегут и я в итоге останусь в проигрыше, нееее, так не пойдет" все же увеличивает первые варианты. С другой стороны, для себя я понимаю некоторые простые вещи, а именно:- если будет серьезный кризис и курс и вправду вырастет до 40 (а потом и 50+ и т.д.), то плохо будет всем. Страны, скорее всего, быстро не станет, а "самых умных" будут раскулачивать.- если курс растет, то падает текущий долларовый доход для всех, т.е. если в 2012 году человек получал 2к грн и это было $250, то сейчас это $77 (ну пусть $100, ведь доход тоже мог вырасти). Итого, если бы тогда олени не побежали и курс остался бы 10-14, то сейчас они бы все получали примерно в 2 раза больше в долларовом эквиваленте. И здесь есть выбор: потерять 20-40% сбережений в долларовом эквиваленте (но покупательная способность упадет не так сильно, ведь не все цены напрямую привязаны к доллару), но получать больше долларового дохода в будущем, или "спасти" 20-40% сбережений, но получать в будущем на 20-30% меньше ежемесячно. И неизвестно, что выгоднее. И это справедливо и для бизнеса, ведь при росте курса будет падение покупательной способности, не будет товарооборота, бизнес будет сворачиваться, и доходов может вообще не быть.Тут уже каждый должен думать сам о последствиях тех или иных действий для себя, для окружающих, и для страны.Повторюсь, разница с кризисом 2015 года в том, что сейчас у населения уже нет "запаса жирка", и следующий кризис будет намного жестче с огромным ростом криминала.