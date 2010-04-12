Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06

Alex2006 написав: ЛАД написав: Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится.

Я вроде уже когда-то писал на этот счет В текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны, т.к. у большинства людей уже нет "запаса жира", и они станут жить в тотальной нищете. Будет как в латиноамериканских странах, гиперинфляция, еще бОльший рост криминала. Этим кризисом, конечно же, воспользуется соседняя страна, и Украина превратиться в Малороссию. И на 40 курс уже не остановится, будет постоянный рост до полного краха страны. Здесь все зависит от количества поведения оленей, как больших так и маленьких. У них несколько вариантов:

............ Я вроде уже когда-то писал на этот счетВ текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны, т.к. у большинства людей уже нет "запаса жира", и они станут жить в тотальной нищете. Будет как в латиноамериканских странах, гиперинфляция, еще бОльший рост криминала. Этим кризисом, конечно же, воспользуется соседняя страна, и Украина превратиться в Малороссию. И на 40 курс уже не остановится, будет постоянный рост до полного краха страны. Здесь все зависит от количества поведения оленей, как больших так и маленьких. У них несколько вариантов:............

Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо).Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны.Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.Вариант 2 вообще ни о чём - рост курса до 30 никакой особой реакции не вызовет, прошедшей зимой до 29 доходило достаточно спокойно.Курс 40 будет весьма болезнен, но конец света по Вашему сценарию тоже не наступит. Мы пережили более чем 3-кратную девальвацию, переживём как-нибудь и 50%-ую. Ну да, ну да "были жировые запасы", ну так и девальвация была в 3 с лишним раза, и прошло уже 3 года, запасы уже проесть успели, и ничего живём, как видите.Но спасибо, теперь понятно, что Вы будете говорить, если курс вырастет выше 30 - "народ виноват, оленей слишком много". Бедный наш народ, все-то его обвиняют - политики и правительство в неправильном менталитете и (или) иждивенчестве, националисты в недостатке патриотизма и национального самосознания, Alex2006 в "аленизме".В общем, всё понятно. В том, что курс гривни с момента её появления за 22 года упал в 15 раз виновата не экономическая политика (точнее её отсутствие), а "алени". Объяснение железное и практически неопровержимое.