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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5358535953605361

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

2620/2625 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. :)

Я вроде уже когда-то писал на этот счет :) В текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны...


Что за бред?
Если в 13м средний доход составлял 3200 грн и это было 400 долл, то после 3х кратного девала 14-15хх годов, его доход составлял 100 долл.
На данный момент средний доход по Украине = 8200 грн - это около 300 долл, и перспективой предстоящего девала в 50%, доход человека будет составлять около 200 долл. Даже если посчитать средний доход человека с рай. центра, получится около 5000, что сейчас составляет 200 долл, а при условии девала составит 130 долл, то это все равно выше чем то, что пережили в предыдущий кризис.

Не вижу реальных перспектив для "краха страны". Тем более, что такое развитие событий является пессимистическим прогнозом НБУ.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. :)

Я вроде уже когда-то писал на этот счет :) В текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны, т.к. у большинства людей уже нет "запаса жира", и они станут жить в тотальной нищете. Будет как в латиноамериканских странах, гиперинфляция, еще бОльший рост криминала. Этим кризисом, конечно же, воспользуется соседняя страна, и Украина превратиться в Малороссию. И на 40 курс уже не остановится, будет постоянный рост до полного краха страны. Здесь все зависит от количества поведения оленей, как больших так и маленьких. У них несколько вариантов:
............

Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо :) ).
Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны. :)
Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.
Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.
Вариант 2 вообще ни о чём - рост курса до 30 никакой особой реакции не вызовет, прошедшей зимой до 29 доходило достаточно спокойно.
Курс 40 будет весьма болезнен, но конец света по Вашему сценарию тоже не наступит. Мы пережили более чем 3-кратную девальвацию, переживём как-нибудь и 50%-ую. Ну да, ну да "были жировые запасы", ну так и девальвация была в 3 с лишним раза, и прошло уже 3 года, запасы уже проесть успели, и ничего живём, как видите.
Но спасибо, теперь понятно, что Вы будете говорить, если курс вырастет выше 30 - "народ виноват, оленей слишком много". Бедный наш народ, все-то его обвиняют - политики и правительство в неправильном менталитете и (или) иждивенчестве, националисты в недостатке патриотизма и национального самосознания, Alex2006 в "аленизме".
В общем, всё понятно. В том, что курс гривни с момента её появления за 22 года упал в 15 раз виновата не экономическая политика (точнее её отсутствие), а "алени". Объяснение железное и практически неопровержимое. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24

Хотел сообщить, что гагарин чуть подрос, но он уже и сам написал.
Курсы МБ и нала заметно сблизились.
Вообще нал ведёт себя значительно спокойнее, и колебания показывает заметно меньшие, чем МБ.
Это подтверждает, что ведущую роль сегодня в курсообразовании играет безнал, наличка из-за нехватки гривневых ресурсов в облака не рвётся, но вынужденно следует за МБ.
Кстати, по-моему, это противоречит утверждениям о росте тени. При росте теневой экономики наличка играла бы бОльшую роль. Поэтому расчёты Гройсмана о недополученных огромных доходов от таможни тоже вряд ли обоснованны.
Возможно не прав. :)

P.s. Кстати, интересная инфографика "5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка" http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/5-faktov-ob-ekonomike-ukrainy-glazami-ekspertov-vsemirnogo-banka.
Там данные о ВВП и инфляции Украины в сравнении с соседями и странами бывшего СССР. Оказывается, по ВВП по ППС (паритету покуп. способности) мы на 3-ем месте среди стран б. СССР после РФ и Казахстана и сильно опережаем прибалтов. budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции. Но подтверждает наше с Вами мнение о том, что мы живём не так плохо, как представляется по номинальному долл. ВВП.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

Напоминает поведение попередныкив "контрабанда стоп" - каждый премьер использовал этот термин и все во время нехватки средств в бюджете. Но у нас в данный хвалят импортеры процесс прохождения таможни- все упростилось и знакомые все делают по-белому.
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