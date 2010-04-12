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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:49
Re: Валютный рынок в контексте
2620/2625 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01
Что за бред?
Если в 13м средний доход составлял 3200 грн и это было 400 долл, то после 3х кратного девала 14-15хх годов, его доход составлял 100 долл.
На данный момент средний доход по Украине = 8200 грн - это около 300 долл, и перспективой предстоящего девала в 50%, доход человека будет составлять около 200 долл. Даже если посчитать средний доход человека с рай. центра, получится около 5000, что сейчас составляет 200 долл, а при условии девала составит 130 долл, то это все равно выше чем то, что пережили в предыдущий кризис.
Не вижу реальных перспектив для "краха страны". Тем более, что такое развитие событий является пессимистическим прогнозом НБУ.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06
Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо ).
Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны.
Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.
Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.
Вариант 2 вообще ни о чём - рост курса до 30 никакой особой реакции не вызовет, прошедшей зимой до 29 доходило достаточно спокойно.
Курс 40 будет весьма болезнен, но конец света по Вашему сценарию тоже не наступит. Мы пережили более чем 3-кратную девальвацию, переживём как-нибудь и 50%-ую. Ну да, ну да "были жировые запасы", ну так и девальвация была в 3 с лишним раза, и прошло уже 3 года, запасы уже проесть успели, и ничего живём, как видите.
Но спасибо, теперь понятно, что Вы будете говорить, если курс вырастет выше 30 - "народ виноват, оленей слишком много". Бедный наш народ, все-то его обвиняют - политики и правительство в неправильном менталитете и (или) иждивенчестве, националисты в недостатке патриотизма и национального самосознания, Alex2006 в "аленизме".
В общем, всё понятно. В том, что курс гривни с момента её появления за 22 года упал в 15 раз виновата не экономическая политика (точнее её отсутствие), а "алени". Объяснение железное и практически неопровержимое.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24
Хотел сообщить, что гагарин чуть подрос, но он уже и сам написал.
Курсы МБ и нала заметно сблизились.
Вообще нал ведёт себя значительно спокойнее, и колебания показывает заметно меньшие, чем МБ.
Это подтверждает, что ведущую роль сегодня в курсообразовании играет безнал, наличка из-за нехватки гривневых ресурсов в облака не рвётся, но вынужденно следует за МБ.
Кстати, по-моему, это противоречит утверждениям о росте тени. При росте теневой экономики наличка играла бы бОльшую роль. Поэтому расчёты Гройсмана о недополученных огромных доходов от таможни тоже вряд ли обоснованны.
Возможно не прав.
P.s. Кстати, интересная инфографика "5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка"
Там данные о ВВП и инфляции Украины в сравнении с соседями и странами бывшего СССР. Оказывается, по ВВП по ППС (паритету покуп. способности) мы на 3-ем месте среди стран б. СССР после РФ и Казахстана и сильно опережаем прибалтов. budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции. Но подтверждает наше с Вами мнение о том, что мы живём не так плохо, как представляется по номинальному долл. ВВП.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38
Re: Валютный рынок в контексте
Напоминает поведение попередныкив "контрабанда стоп" - каждый премьер использовал этот термин и все во время нехватки средств в бюджете. Но у нас в данный хвалят импортеры процесс прохождения таможни- все упростилось и знакомые все делают по-белому.
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