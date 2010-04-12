RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53595360536153625363>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

2620/2625 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5373
З нами з: 18.04.08
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. :)

Я вроде уже когда-то писал на этот счет :) В текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны...


Что за бред?
Если в 13м средний доход составлял 3200 грн и это было 400 долл, то после 3х кратного девала 14-15хх годов, его доход составлял 100 долл.
На данный момент средний доход по Украине = 8200 грн - это около 300 долл, и перспективой предстоящего девала в 50%, доход человека будет составлять около 200 долл. Даже если посчитать средний доход человека с рай. центра, получится около 5000, что сейчас составляет 200 долл, а при условии девала составит 130 долл, то это все равно выше чем то, что пережили в предыдущий кризис.

Не вижу реальных перспектив для "краха страны". Тем более, что такое развитие событий является пессимистическим прогнозом НБУ.
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 31.03.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06

  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Курс 40 не хотелось бы увидеть, но всё же интересно было бы Вас послушать, если это случится. :)

Я вроде уже когда-то писал на этот счет :) В текущей ситуации рост курса к 40 будет означать крах страны, т.к. у большинства людей уже нет "запаса жира", и они станут жить в тотальной нищете. Будет как в латиноамериканских странах, гиперинфляция, еще бОльший рост криминала. Этим кризисом, конечно же, воспользуется соседняя страна, и Украина превратиться в Малороссию. И на 40 курс уже не остановится, будет постоянный рост до полного краха страны. Здесь все зависит от количества поведения оленей, как больших так и маленьких. У них несколько вариантов:
............

Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо :) ).
Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны. :)
Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.
Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.
Вариант 2 вообще ни о чём - рост курса до 30 никакой особой реакции не вызовет, прошедшей зимой до 29 доходило достаточно спокойно.
Курс 40 будет весьма болезнен, но конец света по Вашему сценарию тоже не наступит. Мы пережили более чем 3-кратную девальвацию, переживём как-нибудь и 50%-ую. Ну да, ну да "были жировые запасы", ну так и девальвация была в 3 с лишним раза, и прошло уже 3 года, запасы уже проесть успели, и ничего живём, как видите.
Но спасибо, теперь понятно, что Вы будете говорить, если курс вырастет выше 30 - "народ виноват, оленей слишком много". Бедный наш народ, все-то его обвиняют - политики и правительство в неправильном менталитете и (или) иждивенчестве, националисты в недостатке патриотизма и национального самосознания, Alex2006 в "аленизме".
В общем, всё понятно. В том, что курс гривни с момента её появления за 22 года упал в 15 раз виновата не экономическая политика (точнее её отсутствие), а "алени". Объяснение железное и практически неопровержимое. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24

Хотел сообщить, что гагарин чуть подрос, но он уже и сам написал.
Курсы МБ и нала заметно сблизились.
Вообще нал ведёт себя значительно спокойнее, и колебания показывает заметно меньшие, чем МБ.
Это подтверждает, что ведущую роль сегодня в курсообразовании играет безнал, наличка из-за нехватки гривневых ресурсов в облака не рвётся, но вынужденно следует за МБ.
Кстати, по-моему, это противоречит утверждениям о росте тени. При росте теневой экономики наличка играла бы бОльшую роль. Поэтому расчёты Гройсмана о недополученных огромных доходов от таможни тоже вряд ли обоснованны.
Возможно не прав. :)

P.s. Кстати, интересная инфографика "5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка" http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/5-faktov-ob-ekonomike-ukrainy-glazami-ekspertov-vsemirnogo-banka.
Там данные о ВВП и инфляции Украины в сравнении с соседями и странами бывшего СССР. Оказывается, по ВВП по ППС (паритету покуп. способности) мы на 3-ем месте среди стран б. СССР после РФ и Казахстана и сильно опережаем прибалтов. budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции. Но подтверждает наше с Вами мнение о том, что мы живём не так плохо, как представляется по номинальному долл. ВВП.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

Напоминает поведение попередныкив "контрабанда стоп" - каждый премьер использовал этот термин и все во время нехватки средств в бюджете. Но у нас в данный хвалят импортеры процесс прохождения таможни- все упростилось и знакомые все делают по-белому.
Tatkaumnihka
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.11.08
Подякував: 111 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции.
Я завжди закликав максимально коректно відноситись до термінів(особливо економічних - бо три економіста їх трактують в десяти варіантах....)
Інфляція без привязки причини яка її викликала- просто слово...
1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.
2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.

Тому наприклад
Підняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення інфляція в 2500% - на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19414
З нами з: 15.01.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

Моё мнение №1 (оптимистическое)
Курс па 40 не будет! Не будет постоянно па30 (а только под новый год).
Потому что доллар был сказочно перекуплен в 2014-2015 годах. И теперь нам не страшен девал, пока у самого ленивого работника зарплата в Украине не вырастет до 10 тыс. грн. Вот тогда да. Девал обеспечен.

Моё мнение №2 (реалистичное)
А кто либо подсчитывал, сколько в Украине на одного работягу,который создаёт материальные (и не только, например комп. программу) приходится бюджетников и пенсионеров? В интернете нет этих данных, всё перелопатил. Наверное, гостайна. Или до этого никто не додумался посчитать нагрузку на одного работягу. Подозреваю, что бюджетников больше чем могут обеспечить трудяги.
А сколько таких трудяг плюнули на всё и уехали за бугор.
Вот говорят, ВВП Украины растёт. А кто либо вникал в то, что в ВВП Украины учитываются перечисления заробитчан в Украину из за бугра, а также стоимость предоставленных услуг (стрижка и т.п.) - т.е. то, что не создаёт материальное благо для страны, а также стоимость проданных товаров. Но не созданных товаров!
Исходя из этих соображений, даже курс па40 благодать. Так как долго не продержится экономика Украины в таких условиях (торгаш торгашём поганяет).
А с этого работяги кроме налога с зарплаты еще сдирают НДС (20%) за любой купленный товар.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:44

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции.
Я завжди закликав максимально коректно відноситись до термінів(особливо економічних - бо три економіста їх трактують в десяти варіантах....)
Інфляція без привязки причини яка її викликала- просто слово...
1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.
2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.

Тому наприклад
Підняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення інфляція в 2500% - на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості.

1. Яким чином покращується реальне споживання у другому варіанті?
2. Чим відрізняються 1-й і 2-й варіанти? Наслідки, на мій погляд, приблизно однакові (якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат).

P.s. Все ще чекаю Вашої відповіді на мої позавчорашні питання.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:55

Чи буде на МБ стабiльнiсть в ближчий час ? Гадаю що нI , бо кожного разу ,коли безготiвковий американець починає знижуватись , пiсля росту, в НБУ з’являється конкуренцiя по вiдкупу . Ось зараз , зупинились на позначцI 30 I попит почав трохи перевищувати пропозицiю і так буде в подальшому з кожною гойдалкою ,змiщуючи попереднi низи вгору , та й верхи теж незабаряться та вилiзуть.
Наскiльки готiвка на ЧР вiдкотилася ? Якщо взяти курси Гагарiна ,то максимум був в нього 25/35 в цьому загонi i то декiлька годин , зараз 20/25 трима€ , бо по психологii йде звикання до вищого курсу доляра I очикування 26 вже позаду в пiдсвiдомостI, а мiсяць назад ми ще називали "оленями" тих ,хто купляв по /18-20. Якби не було першого стрибка до 26.50 майже три тижнI тому , то до сих пiр iснували б гадання про зниження нижче 26 , та стабiльнiсть на валютному ринку,а зараз це вже виглядає майже як iлюзiя .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 06 лип, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 06.01.17
Подякував: 553 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:58

  tea написав:
  Qwerty написав:

Почав читати правила...Не дочитав і до середини...

Там нічого складного немає.Тому можете приєднатись до конкурсу разом зі своїм прогнозом у 35 грн/дол. :mrgreen:

Не хочу...(с)Професор Прєображєнський.
Qwerty
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 25.02.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53595360536153625363>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Вкладчик1234, ЛОБ і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12591 1394597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:05
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6302 1335379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 09:06
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.