Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:29

Моё мнение №1 (оптимистическое)

Курс па 40 не будет! Не будет постоянно па30 (а только под новый год).

Потому что доллар был сказочно перекуплен в 2014-2015 годах. И теперь нам не страшен девал, пока у самого ленивого работника зарплата в Украине не вырастет до 10 тыс. грн. Вот тогда да. Девал обеспечен.



Моё мнение №2 (реалистичное)

А кто либо подсчитывал, сколько в Украине на одного работягу,который создаёт материальные (и не только, например комп. программу) приходится бюджетников и пенсионеров? В интернете нет этих данных, всё перелопатил. Наверное, гостайна. Или до этого никто не додумался посчитать нагрузку на одного работягу. Подозреваю, что бюджетников больше чем могут обеспечить трудяги.

А сколько таких трудяг плюнули на всё и уехали за бугор.

Вот говорят, ВВП Украины растёт. А кто либо вникал в то, что в ВВП Украины учитываются перечисления заробитчан в Украину из за бугра, а также стоимость предоставленных услуг (стрижка и т.п.) - т.е. то, что не создаёт материальное благо для страны, а также стоимость проданных товаров. Но не созданных товаров!

Исходя из этих соображений, даже курс па40 благодать. Так как долго не продержится экономика Украины в таких условиях (торгаш торгашём поганяет).

А с этого работяги кроме налога с зарплаты еще сдирают НДС (20%) за любой купленный товар.