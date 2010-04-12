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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:49
Re: Валютный рынок в контексте
2620/2625 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01
Что за бред?
Если в 13м средний доход составлял 3200 грн и это было 400 долл, то после 3х кратного девала 14-15хх годов, его доход составлял 100 долл.
На данный момент средний доход по Украине = 8200 грн - это около 300 долл, и перспективой предстоящего девала в 50%, доход человека будет составлять около 200 долл. Даже если посчитать средний доход человека с рай. центра, получится около 5000, что сейчас составляет 200 долл, а при условии девала составит 130 долл, то это все равно выше чем то, что пережили в предыдущий кризис.
Не вижу реальных перспектив для "краха страны". Тем более, что такое развитие событий является пессимистическим прогнозом НБУ.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06
Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо ).
Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны.
Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.
Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.
Вариант 2 вообще ни о чём - рост курса до 30 никакой особой реакции не вызовет, прошедшей зимой до 29 доходило достаточно спокойно.
Курс 40 будет весьма болезнен, но конец света по Вашему сценарию тоже не наступит. Мы пережили более чем 3-кратную девальвацию, переживём как-нибудь и 50%-ую. Ну да, ну да "были жировые запасы", ну так и девальвация была в 3 с лишним раза, и прошло уже 3 года, запасы уже проесть успели, и ничего живём, как видите.
Но спасибо, теперь понятно, что Вы будете говорить, если курс вырастет выше 30 - "народ виноват, оленей слишком много". Бедный наш народ, все-то его обвиняют - политики и правительство в неправильном менталитете и (или) иждивенчестве, националисты в недостатке патриотизма и национального самосознания, Alex2006 в "аленизме".
В общем, всё понятно. В том, что курс гривни с момента её появления за 22 года упал в 15 раз виновата не экономическая политика (точнее её отсутствие), а "алени". Объяснение железное и практически неопровержимое.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24
Хотел сообщить, что гагарин чуть подрос, но он уже и сам написал.
Курсы МБ и нала заметно сблизились.
Вообще нал ведёт себя значительно спокойнее, и колебания показывает заметно меньшие, чем МБ.
Это подтверждает, что ведущую роль сегодня в курсообразовании играет безнал, наличка из-за нехватки гривневых ресурсов в облака не рвётся, но вынужденно следует за МБ.
Кстати, по-моему, это противоречит утверждениям о росте тени. При росте теневой экономики наличка играла бы бОльшую роль. Поэтому расчёты Гройсмана о недополученных огромных доходов от таможни тоже вряд ли обоснованны.
Возможно не прав.
P.s. Кстати, интересная инфографика "5 фактов об экономике Украины глазами экспертов Всемирного банка"
Там данные о ВВП и инфляции Украины в сравнении с соседями и странами бывшего СССР. Оказывается, по ВВП по ППС (паритету покуп. способности) мы на 3-ем месте среди стран б. СССР после РФ и Казахстана и сильно опережаем прибалтов. budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции. Но подтверждает наше с Вами мнение о том, что мы живём не так плохо, как представляется по номинальному долл. ВВП.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лип, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38
Re: Валютный рынок в контексте
Напоминает поведение попередныкив "контрабанда стоп" - каждый премьер использовал этот термин и все во время нехватки средств в бюджете. Но у нас в данный хвалят импортеры процесс прохождения таможни- все упростилось и знакомые все делают по-белому.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:25
Re: Валютный рынок в контексте
Я завжди закликав максимально коректно відноситись до термінів(особливо економічних - бо три економіста їх трактують в десяти варіантах....)
Інфляція без привязки причини яка її викликала- просто слово...
1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.
2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.
Тому наприклад
Підняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення інфляція в 2500% - на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:29
Re: Валютный рынок в контексте
Моё мнение №1 (оптимистическое)
Курс па 40 не будет! Не будет постоянно па30 (а только под новый год).
Потому что доллар был сказочно перекуплен в 2014-2015 годах. И теперь нам не страшен девал, пока у самого ленивого работника зарплата в Украине не вырастет до 10 тыс. грн. Вот тогда да. Девал обеспечен.
Моё мнение №2 (реалистичное)
А кто либо подсчитывал, сколько в Украине на одного работягу,который создаёт материальные (и не только, например комп. программу) приходится бюджетников и пенсионеров? В интернете нет этих данных, всё перелопатил. Наверное, гостайна. Или до этого никто не додумался посчитать нагрузку на одного работягу. Подозреваю, что бюджетников больше чем могут обеспечить трудяги.
А сколько таких трудяг плюнули на всё и уехали за бугор.
Вот говорят, ВВП Украины растёт. А кто либо вникал в то, что в ВВП Украины учитываются перечисления заробитчан в Украину из за бугра, а также стоимость предоставленных услуг (стрижка и т.п.) - т.е. то, что не создаёт материальное благо для страны, а также стоимость проданных товаров. Но не созданных товаров!
Исходя из этих соображений, даже курс па40 благодать. Так как долго не продержится экономика Украины в таких условиях (торгаш торгашём поганяет).
А с этого работяги кроме налога с зарплаты еще сдирают НДС (20%) за любой купленный товар.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:44
1. Яким чином покращується реальне споживання у другому варіанті?
2. Чим відрізняються 1-й і 2-й варіанти? Наслідки, на мій погляд, приблизно однакові (якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат).
P.s. Все ще чекаю Вашої відповіді на мої позавчорашні питання.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:55
Чи буде на МБ стабiльнiсть в ближчий час ? Гадаю що нI , бо кожного разу ,коли безготiвковий американець починає знижуватись , пiсля росту, в НБУ з’являється конкуренцiя по вiдкупу . Ось зараз , зупинились на позначцI 30 I попит почав трохи перевищувати пропозицiю і так буде в подальшому з кожною гойдалкою ,змiщуючи попереднi низи вгору , та й верхи теж незабаряться та вилiзуть.
Наскiльки готiвка на ЧР вiдкотилася ? Якщо взяти курси Гагарiна ,то максимум був в нього 25/35 в цьому загонi i то декiлька годин , зараз 20/25 трима€ , бо по психологii йде звикання до вищого курсу доляра I очикування 26 вже позаду в пiдсвiдомостI, а мiсяць назад ми ще називали "оленями" тих ,хто купляв по /18-20. Якби не було першого стрибка до 26.50 майже три тижнI тому , то до сих пiр iснували б гадання про зниження нижче 26 , та стабiльнiсть на валютному ринку,а зараз це вже виглядає майже як iлюзiя .
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 06 лип, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:58
Не хочу...(с)Професор Прєображєнський.
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