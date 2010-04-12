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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:03
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса продает .18-.20, ниже пока не идет.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:10
Qwerty
Да, правила я тоже не осилил. Думаецо с такими правилами кол-во участников измеряется в единицах
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:26
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:30
Що цікаво на міжбанку - сьогодні можна продавати тільки необов"язкову частину валютної виручки.Але вже на 15.00 зареєстровано угод на 410 млн.дол.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:31
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:32
Re: Валютный рынок в контексте
Тоже так думаю
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:45
Перес де Куэльяр
Думаю, Вы правы. Сегодня МБ очень спокойный и ровный, без каких-либо залётов вверх или вниз. В итоге почти вернулись к курсу 02.07 (но всё же на 2,5 коп. выше) на довольно приличных объёмах - 432,62 млн. на 15.30.
Наличка сегодня в Харькове с утра и до обеда была 26,18/26,24, как писал slot, после обеда чуть подросли 26,20/26,25-26. Думаю, на выходные этот курс и удержится. Ну, может, на 1-2 коп. туда-сюда.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:47
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:48
Просто информация...или не просто...
27 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018 року) прийнято рiшення:
- направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мiльярди двiстi сорок чотири мiльйони триста дев"яносто шiсть тисяч сто двадцять одну гривню 27 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2017 роцi;
- здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України;
- доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату.
Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку, вiдповiдно до якого:
Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 16 липня 2018 року.
Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями - 03 липня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.)
Осталось угадать - куда пойдут 4 ярда в период 16-31.07.18
Не на покупку ли 160+ млн. доляров/эуро?
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:48
Чому рахується дешево?!Це і є дешево!Для центру столиці могло бути і в рази дорожче...
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