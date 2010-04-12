RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5359536053615362

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 803
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
503
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса продает .18-.20, ниже пока не идет.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 869
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:10

Qwerty
Не хочу...(с)Професор Прєображєнський.

Да, правила я тоже не осилил. Думаецо с такими правилами кол-во участников измеряется в единицах
mug
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.06.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:26

  mug написав:Qwerty
Не хочу...(с)Професор Прєображєнський.

Да, правила я тоже не осилил. Думаецо с такими правилами кол-во участников измеряется в единицах

Взагалі нічого складного немає.
Заходите з будь-якого етапу і далі кожні два тижні звужуєте свій прогноз на 25 копійок.Це якщо коротко.
tea
 
Повідомлень: 14727
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:30

Що цікаво на міжбанку - сьогодні можна продавати тільки необов"язкову частину валютної виручки.Але вже на 15.00 зареєстровано угод на 410 млн.дол.
tea
 
Повідомлень: 14727
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:31

  Captain Obvious написав:Одесса продает .18-.20, ниже пока не идет.

На вихідних буде трохи нижче. :wink: Буквально на пару копійок.
tea
 
Повідомлень: 14727
З нами з: 15.11.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:32

Re: Валютный рынок в контексте

Тоже так думаю

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
portoz
 
Повідомлень: 135
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:45

Перес де Куэльяр
Думаю, Вы правы. Сегодня МБ очень спокойный и ровный, без каких-либо залётов вверх или вниз. В итоге почти вернулись к курсу 02.07 (но всё же на 2,5 коп. выше) на довольно приличных объёмах - 432,62 млн. на 15.30.
Наличка сегодня в Харькове с утра и до обеда была 26,18/26,24, как писал slot, после обеда чуть подросли 26,20/26,25-26. Думаю, на выходные этот курс и удержится. Ну, может, на 1-2 коп. туда-сюда.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:47

  tea написав:Що цікаво на міжбанку - сьогодні можна продавати тільки необов"язкову частину валютної виручки.Але вже на 15.00 зареєстровано угод на 410 млн.дол.

Не факт. Какая-то часть могла быть и обяза.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:48

Просто информация...или не просто...

27 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018 року) прийнято рiшення:
- направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мiльярди двiстi сорок чотири мiльйони триста дев"яносто шiсть тисяч сто двадцять одну гривню 27 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2017 роцi;
- здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України;
- доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату.

Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку, вiдповiдно до якого:
Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 16 липня 2018 року.
Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями - 03 липня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.)

Осталось угадать - куда пойдут 4 ярда в период 16-31.07.18
Не на покупку ли 160+ млн. доляров/эуро? :wink:
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
Повідомлень: 680
З нами з: 17.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:48

  Den написав:
  ЛАД написав:Den
В Харькове цены на приличные офисы порядка 10 долл. за метр + коммунальные.
В Киева на Жилянской я снимаю 800 м.кв производсва по 7 у.е и офис 150 м кв по 15у.е... И это считается ДЕШЕВО+ комуналка !!! Зимой она иногда дороже аренды !!

Чому рахується дешево?!Це і є дешево!Для центру столиці могло бути і в рази дорожче...
Qwerty
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 25.02.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5359536053615362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Qwerty, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12591 1394593
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:05
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6302 1335377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 09:06
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7787)
06.07.2018 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.